Direkt aus Mannheims guter Stube in die heimischen Wohnzimmer. Die Verleihung der Sepp-Herberger-Urkunden am Montag, 29. März, ab 19.30 Uhr wird live aus dem Mannheimer Rosengarten auf DFB-TV übertragen. Unter den Nominierten mit dabei ist der TSV Buchen. Das teilte der Badische Fußballverband am Freitagmittag mit. Die Urkunden gehen an Vereine und Initiativen.

