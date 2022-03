Vanessa Voigt als Zweite erstmals auf Weltcup-Podium

Otepää. Besser war nur die Französin Julia Simon, die trotz einer Strafrunde elf Sekunden schneller war als die Thüringerin. «Ich freue mich mega, dass ich auf diesem Podest stehen darf. Wer hätte das gedacht vor der Saison», sagte Voigt in der ARD. «Das ist echt verrückt.»

Dritte bei der Weltcup-Veranstaltung in Estland wurde die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten, die ebenfalls fehlerfrei geblieben und 12,8 Sekunden langsamer als die Siegerin war. Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann wurde Vierte, 3,4 Sekunden fehlten der 33-Jährigen nach den 7,5 Kilometern auf den Podestplatz. «Ich habe relativ viel Zeit am Schießstand liegen gelassen. Ich bin zufrieden mit Platz vier, und Vanessa auf dem Podium, das ist ein gutes Teamergebnis», sagte Herrmann.

Drittbeste deutsche Skijägerin beim vorletzten Weltcup der Saison war Franziska Preuß als Zwölfte. «Ich hätte mir ehrlich gesagt ein besseres Geschenk gewünscht, aber ich bin selber schuld gewesen», sagte Preuß, die am Freitag 28 Jahre alt geworden war. Sie ärgerte sich über ihre beiden Schießfehler. Vanessa Hinz belegte Rang 19, Franziska Hildebrand wurde 23., und Janina Hettich kam auf Rang 32. In Otepää geht es am Samstag mit den Massenstartrennen weiter.

