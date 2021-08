Valentino Rossi verkündet Rücktritt zum Saisonende

Spielberg (dpa) - Superstar Valentino Rossi beendet nach dieser Saison seine Motorrad-Karriere. Das gab der 42 Jahre alte Italiener bei einer Pressekonferenz im österreichischen Spielberg bekannt.

Seit der Saison 1996 war Rossi Stammpilot in der Motorrad-WM, sammelte in vier verschiedenen Klassen insgesamt neun Weltmeistertitel. Der letzte Triumph gelang ihm 2009 in der Königsklasse, der MotoGP. Mit insgesamt 115 Grand-Prix-Siegen kam Rossi nah an die Bestmarke seines legendären Landsmanns Giacomo Agostini (122) heran. In der Zukunft möchte der Italiener von zwei auf vier Räder wechseln.

In Spielberg findet an diesem Wochenende der Große Preis der Steiermark statt.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-729281/2

