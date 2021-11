Ups, wir müssen Löw verabschieden

Welches Ansehen ein Abteilungsleiter in einer Firma und unter Mitarbeitern genießt, lässt sich augenfällig am Abschied ablesen. Ob er mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wird oder mit einem Gutschein für eine Seychellenreise ein Unternehmen verlässt. Nicht minder bedeutsam, ob er altersbedingt oder aus freien Stücken künftig ein Leben in Freizeit führen darf. Oder ob dieses auf die Unzufriedenheit eines Vorgesetzten zurückzuführen ist.

Nun kann jeder für sich entscheiden, aus welchen Gründen Joachim Löw nicht mehr Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft trainiert. Bereits vor der Europameisterschaft und dem Achtelfinal-Aus hatte er erklärt, nach dem Turnier zurückzutreten. Zweifelsohne klug. Löw schloss die persönliche Schmach einer Entlassung aus und bewahrte sich – wenn auch eher theoretisch – die Chance auf einen letzten Titel.

Löws Verdienste für den DFB sind unbestritten, als Architekt eines Weltmeisterteams verewigte er sich in Geschichtsbüchern. Im Erfolg war seine ruhige, unaufgeregte Art Charakterstärke, im Misserfolg erwuchs daraus Arroganz und Sturheit. Bleibt die Erkenntnis, dass ein Rücktritt nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 wohl das bessere Ende gewesen wäre. Eine Trennung mit Anstand, ohne die folgende dreijährige Leidenszeit. Im Herbst der Löw-Ära gab die Nationalmannschaft das Bild eines Ewiggestrigen ab. Wobei sich die DFB-Führungsriege ähnlich antiquiert präsentierte. Nun also der Abschied, der den Eindruck einer Pflichtveranstaltung vermittelt. Als wäre einem DFB-Angestellten aufgefallen: Ups, wir müssen noch Löw verabschieden.

Löw wird also vor dem bedeutungslosen WM-Qualifikationsspiel gegen die Fußballgroßmacht Liechtenstein die Ehren seines ehemaligen Arbeitgebers erhalten. An einem kalten Novembertag unter der Woche. In der Heimspielstätte des Automobilclubs aus Wolfsburg. Vor Fans, die zahlreich kommen, weil der DFB sie mit einem Trikot-Geschenk ins Stadion gelockt hat. Fehlt nur noch, dass sich im Spalier ehemaliger Weggefährten Michael Ballack und Thorsten Frings finden, die dem früheren Chef ihre Wertschätzung mit einer beherzten Blutgrätsche zeigen.

Löw wird sich nichts anmerken lassen. Wird lächeln und sagen, er sei högschd erfreut. Vielleicht kullert ihm unter dem Beifall der Zuschauerinnen und Zuschauer sogar manche Träne die Wangen hinunter. Womit er nicht rechnen sollte, ist ein Gutschein für eine Seychellenreise.