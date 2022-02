Unter Beobachtung

Die Olympischen Spiele in Peking finden nicht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die chinesische Regierungspartei scheint ebenso ganz glücklich zu sein, die vielen Regeln und die allgegenwärtige Überwachung mit der Corona-Pandemie erklären zu können. Von Marco Scheinhof

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Vogelnest thront in der Mitte des Olympiaparks. Die Außenhaut des Stadions glänzt in der schwachen Sonne, der Himmel ist leicht verhangen. Wolken oder Smog? Das lässt sich in Peking wohl nie so ganz genau sagen. Über der Stadt und ihren 21 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern hängt oft eine Glocke. Sie legt sich über die riesigen Wohnblocks, die hohen Bürotürme und die Wettkampfstätten der Olympischen Spiele. Die Sonne versucht tapfer, sich durchzukämpfen, die Temperaturen sind bei leichten Plusgraden angenehm. Als hätte Chinas Präsident Xi Jinping es persönlich verordnet. Aber soweit wird selbst dessen einflussreicher Arm nicht reichen.

Das Riesenreich will sich momentan im bestmöglichen Glanz präsentieren. Im Glanz der Olympischen Spiele. Und das wirkt bei blauem Himmel eben noch einmal eindrucksvoller. Dabei sind die Wolken schon weit im Vorfeld aufgezogen. Kritik an der Vergabe nach China prasselte wie heftiger Regen auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) ein. Den aber lassen die Offiziellen ungerührt an sich abprallen. Als trügen sie einen übergroßen Schirm und darunter noch eine dichte Regenjacke. IOC-Präsident Thomas Bach und seine Mitstreiter haben für China die große Bühne geöffnet. Für ein Land, dem Völkermord vorgeworfen wird, das die Kultur Tibets zerstört und in Hongkong gegen die Demokratie kämpft. Bach schweigt dazu. Olympia soll nicht politisch missbraucht werden, betont der Tauberbischofsheimer. Als ehemaliger Fechter weiß er mit dem Florett umzugehen, jetzt eben als Diplomat. Leider benutzt er viel zu häufig den groben Säbel. Denn was ist eine Vergabe nach China anderes als ein eben politisches Signal? Zumal China nun das einzige Land ist, das sowohl olympische Gäste im Sommer als auch im Winter begrüßen durfte. Ein Umstand, den viele Beobachter als unerträglich empfinden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zurück am Vogelnest. Dort hat vor etwas mehr als einer Woche die Eröffnungsfeier stattgefunden, wie schon bei den Olympischen Sommerspielen 2008. Gut 800 Meter entfernt liegt das Hauptpressezentrum dieser Spiele. Eigentlich ganz nah, und doch so weit entfernt. Wäre alles normal, eine Strecke, die gut zu Fuß zu bewältigen ist. Normal ist aber wenig. In China und auf der gesamten Welt. Das Corona-Virus hat sich als dauerhaftes Ärgernis etabliert, hartnäckig wie ein Telefonverkäufer, der einem unbedingt einen neuen Handyvertrag aufschwatzen möchte. Also auf keinen Fall die 800 Meter zu Fuß gehen und sich womöglich bei diesem Spaziergang mit der chinesischen Bevölkerung vermischen. Olympia findet in einer Blase statt. Wer rein will, wird täglich auf Corona getestet. Wer raus will, hat ein Problem. Es geht schlichtweg nicht. Zäune stehen im gesamten Olympiapark. Dahinter Polizisten mit Fellmützen. Die Regeln sind streng. Wie befürchtet und erwartet.

Selbst 800-Meter-Strecken sind nur mit dem Bus zu absolvieren. Mit einem vollen Bus, in dem soziale Distanz ähnlich gut umsetzbar ist wie in einer New Yorker U-Bahn zur Hauptverkehrszeit am Morgen. Egal. Nur nicht die mühsam aufgebaute Blase verlassen. Darum geht es in diesen Tagen. Dafür haben sich die Chinesen viel ausgedacht, ein ausgeklügeltes Konzept erarbeitet. Dazu gehören Menschen in weißen Ganzkörperanzügen, die neben ihrer FFP-2-Maske noch ein durchsichtiges Schild vor dem Gesicht tragen. Keine Stelle am Körper ist ungeschützt. Sie wirken ein wenig unheimlich, als wären sie direkt einem Fantasy-Film entsprungen, in dem das Ende der Welt naht. In der Regel aber sind sie sehr freundlich. Das unangenehme Gefühl freilich bleibt.

Streng bewacht

Im Erdgeschoss der Hotels haben diese Außerirdischen ihren eigenen Raum. Ein Tisch steht darin, darauf liegt alles, was es für einen PCR-Test braucht. Jeder muss täglich dort vorbei. Wer es vergisst, bekommt eine Erinnerung. Mund auf, Stäbchen rein, Akkreditierung eingescannt – das Prozedere ist immer gleich. Genauso wie das bange Gefühl, ob es an diesem Tag eine Nachricht geben wird. Ist alles gut, der Test also negativ, hört man nichts. Nur bei einem positiven Ergebnis kommt ein Anruf. Den will in diesen Tagen niemand bekommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ein beklemmendes Gefühl ist ein ständiger Begleiter in den Tagen von China. Die Spiele, die einst als entspanntes Treffen für die Jugend der Welt konzipiert wurden, sind zu einem geschlossenen Ereignis verkommen. Frei bewegen kann sich niemand. Kein Sportler, kein Funktionär, erst recht kein Journalist. Die Welt da draußen, die fremde chinesische, ist nicht zugänglich. Mal eben in ein Restaurant oder einen Supermarkt – unmöglich. Schon der Weg aus dem Hotel ist ein unüberwindbares Hindernis. Rund um die Gebäude sind Zäune aufgestellt, die Straße hinein ist streng bewacht. Von chinesischen Polizisten, die in ihren schwarzen Uniformen nicht den Eindruck machen, großzügig zu sein und mit sich ob eines kurzen Ausflugs nach draußen reden zu lassen. Da spielt es keine Rolle, dass die Umgebung des Hotels ähnlich belebt wie eine Hochebene in der Mongolei ist. Regeln sind Regeln, Corona ist Corona. Und China ist China. Die Regierungspartei scheint jedenfalls nicht unglücklich, viele Regeln mit der Furcht vor Corona erklären zu können. So wie die App 2022, die jeder Olympia-Teilnehmer auf sein Mobiltelefon laden muss. Experten befürchten, dass sie neben der Gesundheitsprüfung auch zur Überwachung oder Spionage genutzt wird.

In China nahm das Corona-Virus wohl seinen Ursprung. Nach China aber soll es nicht wieder zurückkehren. Schon gar nicht in der unangenehmen Omikron-Variante, die so hoch ansteckend ist. Die chinesische Regierung hat sich auf eine Null-Covid-Strategie festgelegt. Wohl auch, weil der eigene Impfstoff nicht sehr gut gegen die neuen Varianten wirkt. Was die Bevölkerung davon hält, spielt nicht die große Rolle. Tauchen positive Fälle auf, werden eben Millionen-Städte einfach mal abgeriegelt. Wem das nicht passt, kann das wohl mitteilen, die Erfolgsaussichten dürften ähnlich hoch sein wie Wladimir Putin davon zu überzeugen, seine Truppen an der ukrainischen Grenze zurückzuziehen. Also lieber ruhig sein und die Maßnahmen akzeptieren. Eine Taktik, die sich auch im Umfeld der Olympischen Spiele bewährt. Da werden Sportlerinnen und Sportler zwar häufig zu ihren politischen Meinungen über China befragt, die Zurückhaltung in den Antworten ist allerdings auffallend. Ob das damit zusammenhängt, dass das IOC im Vorfeld darauf hingewiesen hatte, dass politische Äußerungen – vornehmlich Kritik – Konsequenzen hätten?

2008 bei den Sommerspielen konnten die Gäste aus dem Ausland China kennenlernen. Sie waren im Land unterwegs, die Volksrepublik schien sich dem Westen anzunähern. Taxifahrer sollten Englischkurse belegen. 14 Jahre später schottet sich China von einem großen Teil der Welt auffallend ab. Viele Politiker aus dem Westen boykottierten die Eröffnungsfeier. Einen Schulterschluss gab es dagegen mit Russlands Präsident Putin.

Die umstrittene Null-Covid-Strategie scheint aufzugehen. Bislang zumindest. „Die Chance, Corona zu bekommen, ist geringer als irgendwo anders auf der Welt“, sagte Brian McCloskey, Chef der Medizinischen Expertenkommission. Die strengen Maßnahmen zeigen Wirkung. Die Blase ist dicht. Die einzige Möglichkeit, ein wenig in den Alltag zu blicken, sind während Olympia die Fahrten mit Bus und Bahn. Natürlich auch in der geschlossenen Blase. Kontaktmöglichkeiten gibt es nicht. Nicht im Bahnhof, in dem der Blick auf die chinesischen Fahrgäste nur durch eine Glasscheibe möglich ist. Nicht im Zug, der eigens für die Olympia-Gäste reserviert ist. Da kann es gut sein, dass in den acht Waggons gerade mal zehn Fahrgäste sitzen. Der Schnellzug rast mit 350 Stundenkilometern von den Bergen in der Provinz Hebei nach Peking. Die Gegend fliegt vorbei. Sie wird von brauner Erde dominiert, unterbrochen von kleinen Ortschaften. Immerhin ein paar rote Farbkleckse strahlen in der kargen Landschaft: die chinesische Flagge oder rote Lampions, die wegen des Neujahrsfestes noch vor vielen Häusern hängen.

Ein Großteil der Chinesen ist mit der autoritären Regierung zufrieden. Sie bekommen, was sie für das Leben brauchen. Mit den Olympischen Spielen aber können viele wenig anfangen. Auch wenn angeblich gut 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen ein grundsätzliches Interesse am Wintersport haben sollen. Ein paar ausgewählte Zuschauer sitzen auf den Tribünen. Oftmals aber scheinen sie nicht zu wissen, was da gerade passiert. Beim Langlauf oder Biathlon verharren sie regungslos auf ihren Sitzen. Beim Skispringen verlassen sie das Stadion vor der Siegerehrung. „Es ist eine merkwürdige Atmosphäre“, sagt der deutsche Biathlet Benedikt Doll.

Pragmatischer Umgang

Er meint damit die Bedingungen an der Wettkampfstätte. Es trifft aber auch auf den kontrollierten und überwachten Alltag zu. In Zeiten einer Pandemie lässt sich das einfacher erklären. Überall hängen Kameras – an Kreuzungen, am Flughafen, im Pressezentrum, am Bahnhof. Natürlich auch in den Hotels. Unbeobachtet kann man vielleicht in der eigenen Dusche sein. Vielleicht. Verlassen sollte sich darauf niemand. Die Einheimischen scheinen das zu akzeptieren. Gesichtserkennung gehört zum Alltag der Chinesinnen und Chinesen wie das Essen mit Stäbchen. Sie nehmen es klaglos hin, weil nicht anders gewohnt. Wie aber fühlen die Gäste?

Die Furcht vor der Strenge der Gastgeber war bei ihnen groß. Sportverbände ließen sensible Daten von ihren technischen Geräten aus Furcht vor Spionage entfernen. Nun gehen viele deutsche Sportlerinnen und Sportler recht entspannt und pragmatisch mit den Maßnahmen um. „Es hätte uns viel härter treffen können. Es ist doch schon ein großer Schritt nach vorne, dass wir raus ins olympische Dorf und uns dort frei bewegen dürfen“, sagt Eishockeyspieler Tom Kühnhackl. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr pendelten die Spieler zwischen Eishalle und Hotelzimmer. Mehr war nicht möglich. Auch der Allgäuer Langläufer Friedrich Moch kommt mit den Begebenheiten vor Ort gut zurecht. „Es ist alles sehr streng. Ich kenne es aber als Olympia-Neuling nicht anders“, sagt er. Also nehmen, wie es ist. Pragmatismus. Das kann helfen. Zumindest einem selbst. An der Entwicklung bei der Vergabe Olympischer Spiele ändert man so nichts. Klagt keiner, wird es kaum ein Umdenken geben.

Erfolgreiche Spiele sind für Xi Jinping wichtig. Beim Parteikongress im Herbst dürfte er eine neue Amtszeit anstreben. Das IOC scheint dabei mit seinem Olympischen Spielen ein guter Wahlkampfhelfer.