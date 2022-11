Unrühmliches Ende

Manchester. Nach anderthalb Jahren endet das zweite Engagement bei Manchester United für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (Bild) vorzeitig und unrühmlich. Zwei Tage vor dem ersten Spiel des Stürmers mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Ghana gab der Premier-League-Club am Dienstagabend die Trennung bekannt.

„Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung“, teilte Manchester United mit. Der Verein danke ihm für seinen „immensen Beitrag“, den er in im Old Trafford mit insgesamt 145 Toren in 346 Einsätzen geleistet habe. Das Verhältnis zwischen dem 37-Jährigen und dem englischen Rekordmeister galt schon länger als zerrüttet. Zuletzt sorgte ein Interview Ronaldos mit dem britischen Moderator Piers Morgan für Aufsehen. Darin hatte der Ex-Europameister den Club-Verantwortlichen und Trainer Erik ten Hag „Verrat“ vorgeworfen und die Inhaberfamilie Glazer scharf kritisiert. Die Glazers interessierten sich nicht für den Club, hatte Ronaldo geschimpft. Vor Trainer Ten Hag habe er keinen Respekt, weil dieser ihn auch nicht respektiere. „Ja, ich fühlte mich verraten, und ich hatte das Gefühl, dass mich einige Leute hier nicht wollen. Nicht nur dieses Jahr.“ Im WM-Quartier forderte er, der Mannschaft nun endlich Ruhe zu gewähren: „Ständig nach Cristiano zu fragen, ist langweilig. Das Thema ist abgeschlossen.“ dpa (Bild: dpa)

