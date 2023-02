Union-Coach Fischer vor Topspiel: «Auch wir haben Qualität»

Berlin. Urs Fischer musste kurz lachen. Die Frage, ob das bevorstehende Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München ein Duell auf Augenhöhe sei, konnte der Trainer des 1. FC Union Berlin dann doch nur verneinen.

«Das ist eine Top-Mannschaft in Europa mit Unterschiedsspielern ohne Ende. Das wird eine ganz schwere Aufgabe», sagte Fischer in einer Medienrunde vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Zwar seien beide Clubs aktuell punktgleich in der Tabelle, auf einer Stufe sieht der gebürtige Schweizer seine Mannschaft mit dem Rekordmeister allerdings nicht. «Wenn man sich die Möglichkeiten anschaut oder die Qualität des Kaders, dann müssen wir uns nicht mit Bayern vergleichen», sagte Fischer. Trotzdem betonte er: «Auch wir haben eine Qualität, vor allem, wenn es um Mentalität und diszipliniertes Auftreten geht.»

Bayern hatten spielfrei, Union nicht

Dass die Münchner einen Vorteil haben könnten, weil sie im Gegensatz zu den Berlinern in der vergangenen Woche spielfrei hatten, ärgert Fischer nach eigener Aussage nicht. «Die Situation ist so, wie sie ist», sagte der Trainer.

Seine Mannschaft war am Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz und machte dort durch einen 3:1-Sieg gegen Ajax Amsterdam den Einzug in das Achtelfinale perfekt. «Sicher, es sind nur zwei Tage frei, aber aus so einer Situation kann man auch etwas mitnehmen, besonders Erfahrung. Da kann das Glas auch halb voll sein», sagte Fischer.

Bisher konnten die Berliner keines ihres sieben Bundesliga-Spiele gegen die Münchner gewinnen. Doch darin sieht Fischer eher eine zusätzliche Motivation. «Da haben wir uns bisher ein bisschen schwergetan, aber am Sonntag haben wir wieder eine Möglichkeit, es besser zu machen», sagte Fischer.

Mit seinem Team habe er versucht, die Spieler in der kurzen Zeit optimal vorzubereiten und im Vergleich zum Donnerstag einige Verbesserungen vorzunehmen, erklärte der 57-Jährige. «Wir müssen manchmal mutiger auftreten», sagte Fischer, der bis auf den verletzten András Schäfer den kompletten Kader zur Verfügung hat.