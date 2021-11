Union Berlin wahrt seine Chance

Haifa. Erleichtert klatschten die Profis des 1. FC Union Berlin nach einem Kraftakt im Mittelkreis ab und freuten sich über die Chance aufs Weiterkommen. Bei Maccabi Haifa setzte sich der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0) durch und steht nun vor einem Endspiel um den Einzug in die K.o.-Phase der Europa Conference League.

Gelingen würde das Überwintern im internationalen Wettbewerb durch einen weiteren Sieg im letzten Gruppenspiel am 9. Dezember im Berliner Olympiastadion gegen Slavia Prag. Das Team von Trainer Urs Fischer hat nach dem zweiten Erfolg in der Gruppe E nun sechs Punkte auf dem Konto. Den entscheidenden Treffer in Israel erzielte der norwegische Nationalspieler Julian Ryerson (66. Minute).

„Wir sind froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Das ist alles, was heute zählt“, sagte Union-Stürmer Max Kruse, der auch zugab: „Wir hätten das Spiel dominanter gestalten können.“ Man habe aber zu einfach Bälle abgegeben und sich so selbst das Leben scher gemacht, betonte der ehemalige Nationalspieler nach der Partie. dpa