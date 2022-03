Ultras und Hooligans ziehen in den Krieg

Mit Botschaften im Internet werben Ultras und Hooligans von ukrainischen Fußball-Clubs dafür, gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Aber nicht alle schließen sich dem Militär an, sondern auch einem gefürchteten ultranationalistischen Verbund mit Verbindungen nach Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges rufen Fans von Dynamo Kiew in sozialen Medien zum internationalen Widerstand auf. „Wir sind bereit zu kämpfen. Wir töten alle Besatzer, die in unser Land kommen“, heißt es in einem Beitrag, umrahmt von den ukrainischen Nationalfarben. „Es ist ein Aufruf an alle Menschen mit Ehre: Gehen Sie zur russischen Botschaft und protestieren Sie. Gehen Sie zu Ihrer Regierung und befehlen Sie ihr, gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen. Die Ukraine ist ein Schutzschild für Europa.“

Ein ukrainischer Ultra von Schachtar Donezk. © imago

Auch Ultras und Hooligans anderer ukrainischer Clubs verbreiten Botschaften im Netz, etwa von Metalist Charkiw oder Arsenal Kiew. Sie werben dafür, sich als freiwillige Kämpfer dem ukrainischen Militär anzuschließen. Auf ihren Fotos posieren sie häufig in Uniformen, mit Waffen und Vereinsutensilien. Sie verbreiten Videos von Soldaten und flüchtenden Menschen. „In der Ultraszene spiegelt sich eine Mobilisierung, die in der ganzen ukrainischen Bevölkerung zu beobachten ist“, sagt der Journalist Thomas Dudek, der sich mit Fußball und Politik in Osteuropa beschäftigt. „Der einzige Unterschied ist, dass viele Ultras schon Kampferfahrung haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schon 2013/2014 beteiligten sich Ultras während der Euromaidan-Bewegung an den Protesten gegen die damals noch prorussische Regierung in Kiew. Bald darauf riefen prorussische Separatisten in den ostukrainischen Städten Donezk und Lugansk so genannte „Volksrepubliken“ aus. Die Fußballclubs jener Region, Schachtar Donezk und Sorja Lugansk, gingen ins Exil. Etliche ihrer Fans schlossen sich der Armee an und kämpften gegen die Separatisten. „Viele Ultras, die damals nicht rechtzeitig geflohen sind, sind im Gefängnis gelandet oder wurden erst später von Separatisten freigelassen“, sagt Dudek.

Dutzende ukrainische Ultras und Hooligans kämpfen seit 2014 für das Asow-Regiment, eines der paramilitärischen Freiwilligen-Bataillone. Der ultranationalistische Verbund hält recht enge Verbindungen zu rechtsextremen Bewegungen in Europa, in Deutschland zur Kleinpartei „Der III. Weg“ und zu den „Identitären“. In einschlägigen Foren mobilisieren nun auch deutsche Neonazis gegen den „Bolschewisten“ Putin, der von muslimischen Kämpfern aus Tschetschenien unterstützt werde. Zudem kursieren Empfehlungen, wie freiwillige Kämpfer aus Westeuropa über Polen in die westukrainische Stadt Lwiw gelangen können und von dort über Kiew an die Front. Rund 1000 ausländische Kämpfer sollen sich auf den Weg in die Ukraine gemacht haben.

Durch den Krieg in der Ostukraine haben seit 2014 hunderte junge Fußballfans Erfahrungen mit Kämpfen und Waffen sammeln müssen, viele sind traumatisiert und radikalisiert. Schon vor dem russischen Angriff sollen mehr als fünfzig Ultras getötet worden sein.

Außerhalb der Ukraine engagieren sich jedoch wesentlich mehr Fans auf ganz andere Weise. Gruppen in Deutschland, Polen oder Kroatien sammeln Geld und Sachspenden für die Ukraine. Ultras organisieren den Transport von Geflüchteten und vermitteln Unterkünfte. Seit Jahren zeigen einige von ihnen in Stadien Banner gegen Putin.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Doch es gibt Ausnahmen. In Serbien halten die Ultras der großen Clubs Freundschaften nach Moskau: Roter Stern Belgrad mit Spartak Moskau, Partizan Belgrad mit ZSKA. Vor kurzem beim Derby der Belgrader Vereine waren auch Fans aus Moskau anwesend. Es habe auch Rufe gegeben wie „Serbien – Russland: Brüder für immer“, aber diese Aussagen dürfe man nicht dramatisieren, meint der Politikwissenschaftler Alexander Mennicke, der sich mit Fankulturen auf dem Balkan beschäftigt: „Diese Rufe gibt es fast bei jedem Derby, bei dem die befreundeten Gruppen anwesend sind. Daher sollte man das nicht als Kriegsbegeisterung interpretieren.“

Die Fangruppen aus Belgrad und Moskau verstehen sich als „brüderliches Bündnis“, sagt Mennicke, daher rücke man nun zusammen. Deutlich wurde das zuletzt beim serbischen Ligaspiel in Vozdovac. Einige Fans von Roter Stern Belgrad riefen wahrnehmbar: „Russland, Russland“.

Anders als der FC Schalke 04 hat sich Roter Stern Belgrad noch nicht klar von seinem Trikotsponsor Gazprom distanziert. Über Jahre pflegte der serbische Präsident Aleksandar Vucic Beziehungen zum Kreml. Das gilt auch für Milorad Dodik, den serbischen Vertreter im Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina. Laut Recherchen des investigativen Mediennetzwerks Birn haben serbische Hooligans an russischer Seite in der Ostukraine gekämpft.

Welche Allianzen werden nun entstehen? In Russland selbst scheinen sich Ultras mit politischen Botschaften zurückzuhalten. Der Forscher Mennicke ist auf ein Graffiti von Fans von Zenit St. Petersburg gestoßen, die Botschaft: „Stoppt die Kriege unter Brüdern.“ Mennicke sagt: „Die Gruppen positionieren sich offenbar nicht so sehr nach außen. Wenn man sieht, wie massiv Protest in Russland unterdrückt wird, dann ist das auch verständlich.“

Der Politikwissenschaftler dokumentiert auf Twitter die Symbolik der Fans. Zum Beispiel ein Foto, dass offenbar Hooligans von Dinamo Minsk in der Nähe von Kiew zeigt. Damit würden diese sich gegen den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko stellen, einen engen Partner Putins. Über diese Kampfmotive hinaus senden Fans aber auch andere Botschaften. Es geht um Kriegsopfer, Trauer – und die Erinnerung an gefallene Freunde.