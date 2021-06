Ukraine zittert, wahrt aber Chance

Bukarest. Die Ukraine hat auf dem erhofften Weg zum ersten EM-Achtelfinale überhaupt einen Pflichtsieg gegen Nordmazedonien eingefahren. Beim 2:1 (2:0) am Donnerstag in Bukarest schossen Andrej Jarmolenko (29. Minute) und Roman Jaremtschuk (34.) das Team von Trainer Andrej Schewtschenko zum erst zweiten Sieg bei einer EM-Endrunde überhaupt. Ruslan Malinowski vergab die Chance auf den beruhigenden dritten Treffer, als er mit einem Handelfmeter an Torwart Stole Dimitrievski scheiterte (84.).

„Wir hatten genug Chancen, das Spiel früher zu entscheiden“, haderte Schewtschenko. Für EM-Neuling Nordmazedonien ist das Turnier dagegen trotz des Anschlusstreffers von Ezgjan Alioski (57.) bereits fast sicher schon wieder beendet. dpa