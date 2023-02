UEFA verantwortlich für Beinahe-Katastrophe

Nyon. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) trägt einer unabhängigen Untersuchung zufolge die Hauptverantwortung für das Zuschauerchaos rund um das Finale der Champions League im Mai 2022 nahe Paris. „Es ist bemerkenswert, dass niemand sein Leben verloren hat“, steht in dem 220-seitigen Bericht, der nun veröffentlicht wurde und auch das Verhalten der Behörden kritisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die UEFA als Veranstalter des Endspiels zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (0:1) sei hauptverantwortlich für die Organisationsfehler, „die fast zu einer Katastrophe geführt hätten“.

Viele Fans mit Tickets kamen in Paris nicht ins Stadion.

Die Partie am 28. Mai 2022 hatte mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil es vor dem Stadion in Saint-Denis zu chaotischen Szenen gekommen war. Viele Fans kamen trotz Tickets nicht in die Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehr als 230 Menschen wurden verletzt.

Rückerstattung an Fans

Mehr zum Thema Champions League Untersuchung: UEFA verantwortlich für Chaos bei Finale 2022 Mehr erfahren Premier League Liverpool in der Krise - «Als würde Klopps Welt untergehen» Mehr erfahren 19. Spieltag RB-Nullnummer in Köln - Eberl nach Schmähplakaten geschockt Mehr erfahren

Der Pariser Polizeipräfekt räumte als Folge seinen Posten. Auch andere Untersuchungen belegten das Fehlverhalten der Behörden und der UEFA, die zunächst auch Liverpooler Fans Schuld gegeben hatte.

Den aktuellen Untersuchungsbericht hatte die UEFA selbst in Auftrag gegeben. Der Dachverband trägt auch die Kosten. Die Ergebnisse würden nun analysiert, teilte die UEFA mit. Zudem werde an einer Rückerstattung an die Fans gearbeitet.

„Im Namen der UEFA möchte ich mich noch einmal aufrichtig bei all jenen entschuldigen, die betroffen waren“, sagte UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis einer Mitteilung zufolge. „Insbesondere möchte ich mich bei den Fans des FC Liverpool für die Erfahrungen entschuldigen, die viele von ihnen beim Besuch des Spiels gemacht haben, und für die Nachrichten, die vor und während des Spiels veröffentlicht wurden, laut denen sie zu Unrecht verantwortlich gemacht wurden.“

Der FC Liverpool begrüßte die Erkenntnisse der Untersuchung, in der seine Fans „vollumfänglich entlastet“ würden. „Wir fordern die UEFA auf, die Empfehlungen umzusetzen – egal, wie schwierig es wird – um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Fans bei jedem UEFA-Spiel oberste Priorität hat“, teilte der Club mit. dpa