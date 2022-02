Überhaupt nicht vertigert

Das fängt ja gut an: Silvester in den Wolken! Die deutschen Biathlon- und Skisprungmannschaften (sowie noch viel mehr deutsche Journalisten) sind von Montag auf Dienstag gut rübergekommen: in die chinesische Hauptstadt und ins neue chinesische Jahr. Das beginnt mit dem Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar, diesmal also am 1. Februar.

Dass es ein problemloser Flug (und ein problemloses Fest) werden würde, war schon vorher klar: „Ich habe immer einen Glücksbringer beim Fliegen dabei, um den Hals hängen: Er hat bisher eine 100-Prozent-Quote, der funktioniert“, versicherte Biathlet David Zobel in einer Online-Gesprächsrunde glaubhaft. Um was es sich genau handelt? Einen Anhänger, überreicht von der Liebsten? In Herzform? Ein Kreuz? „Es ist ein Bayern-Seidenschal aus der Südkurve“, sagte der Mann, den sie Zobelix rufen, und strahlte. „Damit bin ich noch nie abgestürzt!“ Beim Fliegen, schon klar. Aber verhindert der seidene Faden auch Abstürze beim Feiern?

Fanschal umgebunden, eine Sicherheitshalbe die Kehle hinabgestürzt und am nächsten Morgen ist man fit wie ein Langlaufschuh – das wär’s, das wäre eine Marktlücke, die nicht nur Fans des FC Bayern München begeistert. David Zobel ist jedenfalls am ersten Tag des chinesischen Jahres des Tigers überhaupt nicht verkatert und nicht vertigert in Peking aus dem Flugzeug gestiegen. Was so ein Glücksbringerschal alles kann. Kein Wunder. Er ist sicher: Made in China.

