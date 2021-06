Turnier der Autokraten

Nyon. Viktor Orban schaut zufrieden. Ungarns Ministerpräsident steht mit einem um seine Schultern gelegten Fanschal an einem warmen Juni-Abend auf der Tribüne der Puskas Arena in Budapest. Mehr als 55 000 Zuschauer jubeln der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft zu. Das, was Orban da auf dem fein gestutzten Rasen sieht, dürfte ihm gefallen. Auch wenn Ungarn EM-Titelverteidiger Portugal unterliegt.

Etwa 2500 Kilometer Fluglinie entfernt stehen zwei ebenfalls machthungrige Herren auf der Tribüne eines Stadions in Baku. Ebenfalls an einem warmen Juni-Abend gucken sie vergnügt. Immerhin rund 30 000 Zuschauer begeistern sich. Und das, was der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von ihren Sitzen aus im Stadion sehen, dürfte ihnen gefallen.

Wieder rund 2500 Kilometer Fluglinie entfernt befindet man sich in St. Petersburg. Auch hier lässt die UEFA EM-Partien steigen. Russlands Staatschef Wladimir Putin steht an einem Juni-Abend aber nicht auf der Tribüne einer Arena. Er hält sich in Genf auf – ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden. Der Kreml lobt den Gipfel als gelungen, also kann man vielleicht auch hier sagen, dass Putin zumindest dieser Austausch gefallen hat.

Ceferin an Aliyevs Seite

Und die UEFA? Ihr gefällt diese Endrunde auch, wenn man bedenkt, dass hinter ihrer Austragung lange Zeit Fragezeichen standen. Erstmals veranstaltet sie eine EM als paneuropäisches Turnier. Da ist man zu Gast bei Autokraten – nicht nur, aber eben auch. Und der UEFA-Chef Aleksander Ceferin schaut dann an der Seite von Aliyev und Erdogan die Partie Wales gegen die Türkei.

Für den ungarischen Ministerpräsidenten Orbist diese EM äußerst wichtig. „Es ist ein gesamteuropäisches, großartiges Spiel, und es ist eine enorme Leistung, dass Ungarn dabei ist“, erklärte Orbán am EM-Eröffnungstag im staatlichen Rundfunk. Für ihn, dem Kritiker den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorwerfen, ist Fußball nicht nur eine Prestigefrage, sondern auch eine „sehr, sehr persönliche Angelegenheit“, sagte der Autor und Journalist Pal Daniel Renyi.

Passend zum EM-Beginn hat er sein Buch „Siegeszwang“ (Gyözelmi kenyszer) veröffentlicht. Darin beschreibt der Autor, wie der Fußball nicht nur eine zentrale Rolle in Orbans Leben einnimmt. Sondern auch seine Auffassung von Politik und Macht bestimmt. dpa

