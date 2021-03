Sinsheim. Hätte es einen Extra-Preis für das schönste Lächeln gegeben, er wäre an Christoph Baumgartner gegangen. Der Offensiv-Spieler der TSG Hoffenheim war nach dem 2:1 über Champions-League-Aspirant VfL Wolfsburg einfach glücklich. Über den Heimsieg, über seinen tollen Treffer in der achten Minute, über seinen neuen Vertrag - an diesem Wochenende passte für den 21-Jährigen einfach alles.

...