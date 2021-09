Trainer Koeman verliest Erklärung und bittet um «Geduld»

Barcelona (dpa) - Barça-Trainer Ronald Koeman hat vor dem Liga-Spiel gegen Cádiz eine denkwürdige Pressekonferenz gegeben. Der Niederländer las eine gut dreiminütige Erklärung vom Papier ab und verließ anschließend den Raum, ohne Fragen der verdatterten Journalisten zuzulassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Koeman, der seit August ohne den zu Paris Saint-Germain gewechselten argentinischen Superstar Lionel Messi auskommen muss, bat um «Geduld» beim Wiederaufbau der Mannschaft. Dies müsse angesichts der schwierigen Lage des Clubs ohne große finanzielle Investition gelingen, sprich ohne teure Zukäufe erfahrener Spieler. Aber es gebe auch Hoffnung. «Die jungen Talente von heute können in ein paar Jahren die neuen Weltstars werden», sagte Koeman.

Verhältnis zu Präsident Laporta angespannt

Koeman steht spätestens nach der 0:3-Heimpleite gegen den FC Bayern in der Champions League am Dienstag vergangener Woche unter enormen Druck. Das Verhältnis zu Barça-Präsident Joan Laporta ist alles andere als gut, die Fans des erfolgsverwöhnten Clubs werden unruhig. Sollte die Mannschaft ihre Leistung im Spiel gegen Cádiz am Donnerstag nicht steigern, könnten Koemans Tage beim FC Barcelona gezählt sein, schrieb die Zeitung «La Vanguardia».

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Niederländer scheint das zu wissen. Er legte die Latte tief, indem er es schon als Erfolg einstufte, wenn sich Barcelona im oberen Bereich der Liga werde halten können. In der Champions League seien keine «Wunder» zu erwarten. Dann schien er sich an Laporta zu wenden, den er namentlich mit keinem Wort erwähnte: «Der Prozess, in dem wir uns befinden, verdient es, bedingungslos mit Rat und Tat unterstützt zu werden.» Bleibt abzuwarten, ob das auch der mächtige Barça-Präsident so sieht.

© dpa-infocom, dpa:210922-99-316883/2