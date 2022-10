Tragödie an der Algarve

Faro. Der niederländische Motorradpilot Victor Steeman (Bild) ist tot. Der 22-Jährige war am Samstag im Rennen der Supersport-300-WM in Portimao/Portugal schwer gestürzt, nachdem er mit seinem Kawasaki-Teamkollegen José Perez Gonzalez kollidiert war. Der Niederländer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, dort sei er am Dienstag gestorben, gab seine Familie in einer Stellungnahme bekannt.

„Etwas, wovor man als Eltern eines Motorradrennfahrers immer Angst hat, ist nun eingetreten. Unser Victor konnte dieses letzte Rennen nicht gewinnen“, schrieb Steemans Familie in dem Statement, das „Worldsuperbike“-Promoter Dorna in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch veröffentlichte. „Wir werden Victor schrecklich vermissen.“

Zu dem Unfall war es am Samstagnachmittag gekommen: In der dritten Runde verlor Perez die Kontrolle über seine Maschine, die frontal auf Steeman zuraste, der keine Chance hatte, auszuweichen. Der 22-Jährige musste nach der Kollision künstlich beatmet werden, kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Faro, wo er seinen schweren Kopfverletzungen erlag. dpa