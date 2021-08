Tränen bei Messi-Abschied - Schweigen zur Zukunft

Barcelona (dpa) - Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi hat seinen Abschied vom FC Barcelona unter Tränen noch einmal selbst bestätigt.

«Heute muss ich tatsächlich auf Wiedersehen sagen», sagte der 34-Jährige während einer Pressekonferenz im Auditorium des FC Barcelona: «Nach 21 Jahren.»

Schon vor dem Beginn seiner Abschiedsrede flossen Tränen. «In den vergangenen Tagen habe ich viel nachgedacht, was ich eigentlich sagen kann. Die Wahrheit ist: Mir fällt einfach nichts ein», sagte Messi mit schwerer Stimme.

Genaueren Angaben zu seiner sportlichen Zukunft machte Messi indes nicht. «Wir sprechen über viele Dinge. Bisher habe ich nichts vereinbart. Viele Clubs sind interessiert. Aber wir sprechen selbstverständlich miteinander», sagte er.

Messi wird mit dem französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht, die Verhandlungen sind Medienberichten zufolge weit fortgeschritten. Laut der französischen Sportzeitung «L'Équipe» soll Messi noch am Sonntag in Paris eintreffen und dort schnellstmöglich den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

