Touré fällt länger aus

Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss längere Zeit auf Abwehrspieler Almamy Touré verzichten. Der 26-Jährige aus Mali habe sich beim 1:1 gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen und falle „bis auf Weiteres“ aus, teilten die Hessen am Dienstagabend mit. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet, dass Touré zwei Monate lang fehlen werde. Touré war beim Remis in Berlin ausgewechselt worden.

Die Eintracht und Trainer Oliver Glasner haben nach dem Karriereende von Martin Hinteregger hinten eine dünne Personaldecke. Tourés Ausfall kommt zu einer ungünstigen Zeit, zumal Evan Ndicka (Vertragsende Juni 2023) noch immer ein Verkaufskandidat ist. Laut „Bild“-Informationen könnte die Eintracht auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden. Angepeilt ist demnach eine Leihe eines etablierten Profis bis Saisonende.

Apropos Leihe: Frankfurt leiht Jens Petter Hauge an den belgischen Club KAA Gent aus. Nach einer Saison soll der 22-Jährige aber wieder an den Main zurückkehren. Der Europa-League-Sieger hatte Hauge, der bei den Hessen einen Vertrag bis 2026 besitzt, in der Vorsaison vom AC Mailand ausgeliehen. Die Leihe ging dann in einen festen Transfer über. In der aktuellen Spielzeit kam er bei der in der Bundesliga noch sieglosen Eintracht jedoch nicht zum Einsatz. dpa