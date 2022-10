Tour 2023: Ein Zeitfahren und vier Bergankünfte

Paris. Die Strecke beinhaltet dabei nur ein kurzes Einzelzeitfahren über 22 Kilometer und insgesamt vier Bergankünfte als größte Schwierigkeiten für die Topstars um den dänischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard.

Die Sprinter dürfen sich dieses Mal auf acht flache Zielankünfte freuen, darunter auch in Bordeaux und zum Abschluss traditionsgemäß auf den Champs-Élysées in Paris. Von den berühmten Anstiegen gehört der Col du Tourmalet dem Programm an, Alpe d'Huez oder der Mont Ventoux werden aber nicht angesteuert. Das wurde bei der Streckenpräsentation in Paris bekannt.

Die Vorentscheidung dürfte am vorletzten Tag mit einer Bergetappe in den Vogesen fallen. Das weckt beim zweimaligen Tour-Champion Tadej Pogacar gute Erinnerungen wecken, schließlich hatte dort der Slowene 2020 bei seinem ersten Tour-Triumph im letzten Zeitfahren das Gelbe Trikot seinem Landsmann Primoz Roglic abgeknöpft. Die vier Bergankünfte warten in Cauterets-Cambasque, auf dem Puy-de-Dome, dem Grand Colombier und in Saint-Gervais Mont Blanc.

Der Grand Départ erfolgt am 1. Juli im spanischen Bilbao, wo ein Rundkurs auf die Fahrer wartet. Auch die zweite Etappe endet ebenfalls im Baskenland in San Sebastian, ehe es zurück nach Frankreich geht.