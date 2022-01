Torhüter Fucale mit Bestmarke

Saint Paul. Die Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm haben in der nordamerikanischen NHL einen weiteren Sieg eingefahren. Die Wild gewannen am Samstagabend (Ortszeit) gegen die Washington Capitals nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Penaltyschießen. Den Ausgleich in der regulären Spielzeit erzielte Mats Zuccarello erst 35 Sekunden vor Schluss.

Es war zugleich der erste Gegentreffer für Washingtons Torhüter Zach Fucale in der NHL nach 138 Minuten. Er stellte damit einen Rekord auf – so lange hielt noch kein Schlussmann zu Beginn seiner Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt sein Tor sauber. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Wild hatten sich die Capitals selbst ins leere Tor gelegt, als Fucale für einen Extra-Angreifer bei einer angezeigten Strafe sein Tor verlassen hatte.

Nichts zu holen gab es hingegen für Moritz Seider und die Detroit Red Wings beim 0:4 bei den Los Angeles Kings. dpa