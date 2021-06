Toni Kroos – der Mann, der in sich ruht

Herzogenaurach. Besonders hartnäckige Fragesteller wollen wissen, ob Toni Kroos der Bundeskanzlerin in ihrer Videoschalte auch eine Frage gestellt habe. „Wenn Sie das glücklich macht“, sagt Toni Kroos, „ja, ich habe ihr eine Frage gestellt, und zwar die, ob für Staatschefs bei ihren Treffen auch die Fußball-Europameisterschaft ein Thema ist? Die Kanzlerin hat geantwortet, dass manche sogar die Sitzung verlassen, wenn es um ihre Nationalmannschaften geht.“ Das wäre geklärt, nur so viel zum Niveau von Pressekonferenzen am Tag, an dem die Europameisterschaft 2021 in Rom beginnt.

Wesentlich zugeknöpfter reagiert Kroos, als man ihn fragt, ob die ansteigende Prominenz im deutschen Mittelfeld nicht nur den Konkurrenzkampf intensiviert hat, sondern auch sein eigenes Spiel? „Ich habe mein Spiel nicht verändert“, sagt Kroos kurz angebunden. Nicht mehr alle sehen seine Rolle im Mittelfeld der Fußball-Nationalmannschaft absolut dominierend, obwohl es nicht den geringsten Zweifel daran gibt, dass Kroos bei Bundestrainer Joachim Löw absolut unumstritten bleibt. Kroos wird am Dienstag gegen Frankreich in der Startformation stehen, die Frage ist lediglich, wer mit ihm im Mittelfeld spielen wird.

Der 31-Jährige bleibt am Freitag zurückhaltend wie immer. „Der größte Gegner ist die Gruppe. Die zu überstehen, wäre schon einmal ein Statement“, sagt er. Ein typischer Satz für ihn. Es geht darum, die erfolgversprechendste Formation zu finden, entscheidend ist nicht nur die individuelle Klasse, sondern, dass daraus eine Mannschaft wird, „sonst geht ein Turnier nicht lang“.

Löws Rekordspieler

Kroos ist der wichtigste Ansprechpartner des Bundestrainers. „Wir sind stetig in Kontakt“, sagt Kroos. 136 Spieler hat Löw in seinen 194 Länderspielen als Chefcoach eingesetzt. Keiner kam häufiger oder länger zum Einsatz als Toni Kroos. fast 8000 Spielminuten sind zusammengekommen.

Kroos ist für Löw unverzichtbar. Aber trotz aller Verdienste wird über ihn kontrovers diskutiert. Löw kennt diese Debatten alle. „Grundsätzlich ist es nichts Neues, dass es zu manchen Spielern unterschiedliche Meinungen gibt und dass man sich an solchen Spielerpersönlichkeiten bisweilen reibt. Toni Kroos ist jetzt vielleicht auch einmal das eine oder andere Mal dran gewesen. Ich kenne das nicht anders nach den vielen Jahren als Bundestrainer“, sagt Löw.

Kroos macht das alles keine Probleme, er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, er spielt seit sieben Jahren bei den „Königlichen“ von Real Madrid. Dieser Mann ruht in sich selbst. Schon vor der WM in Russland, Deutschland zählte auch 2018 zu den Favoriten, hat Kroos eine andere Meinung vertreten, nach außen vermutlich moderater als nach innen. Einer wie Kroos hat ein Gefühl dafür, ob eine Mannschaft funktioniert oder nicht.

„Wir haben jetzt zwei Wochen gut zusammengearbeitet, ich habe schon den Eindruck, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber bewerten kann man das erst, wenn wir gespielt haben“, sagt Kroos. Zum Spiel gegen den Weltmeister fällt ihm ein: „Wenn Kylian Mbappé erst einmal ins Rollen kommt, ist er schwer zu stoppen, das weiß man.“ Er erinnert sich an das Halbfinale, als die DFB-Elf bei der Euro 2016 mit 0:2 unterlag. „Ich denke, wir hätten das Spiel nicht zu verlieren brauchen, aber Frankreich ist aktuell noch ein wenig besser als damals in Marseille.“ Seine Ball- und Passsicherheit ist unerreicht, seine stoische Ruhe in den gefährlichsten Situationen unter Druck sensationell. Das ist das Plus des Mannes von Real Madrid, der schon von großen Trainern wie Jupp Heynckes „einmalig“ genannt wurde.

