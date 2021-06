„Todesgruppe“ ausgestorben

Mannheim. Es war einmal die sogenannte Todesgruppe bei dieser EM: Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal, Deutschland und Co-Gastgeber Ungarn. Die Ungarn schieden in Gruppe F schon in der Vorrunde aus, für die anderen drei Rivalen war im Achtelfinale Schluss. „Wir sehen uns am Strand“, schrieb Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi in den Sozialen Netzwerken zu einem Bild, das ihn, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer und Kylian Mbappé mit Reisegepäck vor einer Urlaubskulisse zeigt.

Zunächst erwischte es die Portugiesen um den fünfmaligen EM-Torschützen Cristiano Ronaldo, 0:1 gegen Belgien. Am Montagabend folgte der amtierende Weltmeister, als Frankreich sensationell im Elfmeterschießen gegen die Schweiz verlor. Nach der deutschen 0:2-Niederlage gegen England geht das Turnier ohne die drei Mitfavoriten aus Gruppe F weiter. red