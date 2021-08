Tischtennis-Asse Schmidberger und Baus spielen um Para-Gold

Tokio (dpa) - Tischtennisspieler Thomas Schmidberger hat das Paralympics-Finale erreicht und damit die Silbermedaille bereits sicher.

Der 29-Jährige bezwang in Tokio den Chinesen Xiang Zhai problemlos mit 3:0-Sätzen und kämpft um Gold. «Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin sehr froh, jetzt im Finale zu stehen», sagte Schmidberger nach dem Match. Gegner im Endspiel ist der Chinese Panfeng Feng.

Schmidberger bleibt damit im kompletten Turnier ohne Satzverlust. 2016 stand der Spieler von Borussia Düsseldorf bereits im Paralympics-Finale, holte damals allerdings Silber.

Auch Valentin Baus erreichte bei den Paralympics das Finale. Der Spieler von Borussia Düsseldorf gewann gegen den Briten Jack Hunter Spivey mit 3:0-Sätzen und kämpft am Sonntag in Tokio gegen den Chinesen Ningning Cao um die Goldmedaille. Der 25-Jährige hatte bei den Paralympics in Rio 2016 bereits Silber gewonnen.

Stephanie Grebe hatte beim klaren 0:3 gegen die Russin Maliak Aliewa dagegen keine Chance. Die 33-Jährige kann sich allerdings über eine Bronzemedaille freuen. Ein Spiel um Platz drei gibt es bei den Paralympics nicht. «Ich hatte zwei Satzbälle im ersten Durchgang. Die hätte ich nutzen müssen. Danach bin ich nicht mehr reingekommen», sagte Grebe.

