Timo Boll bejubelt Triple-Triumph

Dortmund. Borussia Düsseldorf hat nach der Champions League und dem TTBL-Pokal auch die deutsche Meisterschaft im Tischtennis gewonnen. Die Mannschaft von Timo Boll machte das Triple am Sonntag im Play-off-Finale der Tischtennis-Bundesliga durch einen 3:1-Erfolg gegen den Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken perfekt. „Ich kann nur meinen Hut vor der Mannschaft ziehen“, sagte Trainer Danny Heister.

Für die Borussia war es bereits die 31. Meisterschaft und der 74. Titel insgesamt in ihrer Vereinsgeschichte. Erfolgreicher sind im deutschen Sport nur die Wasserballer von Spandau 04 (85 Titel) und die Fußballer des FC Bayern München (80 Titel).

Franziska patzt

Düsseldorfs Starspieler Timo Boll mit den drei Pokalen. © dpa

Ein Knackpunkt dieses Endspiels in Dortmund war das zweite Match zwischen Düsseldorfs Schweden Anton Källberg und dem deutschen Nationalspieler Patrick Franziska. Saarbrücken führte mit 1:0 und auch Franziska lag in dieser Partie schon klar vorn. Am Ende drehte Källberg aber diese Partie und gewann auch das entscheidende vierte Einzel gegen den Slowenen Darko Jorgic. „Anton hat heute wieder herausgestochen und uns mit seinen wichtigen Siegen beflügelt“, sagte Düsseldorfs Starspieler Boll. Der Rekord-Europameister besiegte in seinem Spiel den Saarbrücker Chinesen Shang Kun in 3:1 Sätzen. „Ich bin erleichtert, dass es nochmal mit dem Triple geklappt hat“, sagte Boll über den vierten Dreifach-Triumph seines Clubs nach 2010, 2011 und 2018.

Düsseldorf und Saarbrücken hatten bereits im Dezember das Finale der Champions League bestritten. Auch da siegte die Borussia mit 3:1.

