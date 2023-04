Tiefensee glänzt bei knapper Niederlage

Landshut. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ist zuversichtlich, dass noch deutsche Profis aus dem Ausland und von den beiden DEL-Finalisten zum Kader für die Weltmeisterschaft stoßen werden. „Man muss warten, was passiert – egal, ob jetzt bei unserer Finalserie, der schwedischen Finalserie oder in Nordamerika“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Details könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht nennen, sagte Künast nach dem 2:3 gegen Österreich nach Penaltyschießen am Samstag in Landshut.

Klar ist, dass sich sowohl in den Play-offs in Nordamerika als auch im am Sonntag zu Ende gegangenen DEL-Finale zwischen München und dem ERC Ingolstadt einige potenzielle WM-Teilnehmer befinden. Im Endspiel der schwedischen Liga stehen sich derzeit außerdem die ehemaligen NHL-Spieler Tobias Rieder (Växjö Lakers) und Tom Kühnhackl (Skelleftea AIK) gegenüber.

Definitiv nicht bei der WM dabei ist Tim Stützle von den Ottawa Senators. Der Ex-Profi der Adler Mannheim erhielt von den Kanadiern keine Freigabe. „Wir hätten ihn natürlich gerne dabei gehabt“, sagte Künast. „Aber so ist das Geschäft. Der Arbeitgeber hat Nein gesagt. Dann müssen wir das akzeptieren.“

Zuvor hatte schon Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings wegen einiger Blessuren abgesagt. Nicht zur Verfügung stehen unter anderem auch Korbinian Holzer, Stefan Loibl, Matthias Plachta, Nico Krämmer und Markus Eisenschmid (alle Adler Mannheim) sowie Marcel Brandt (Straubing Tigers).

Bei der Niederlage am Samstag gegen Österreich hatte Arno Tiefensee ein starkes Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert. Der 20-jährige Torhüter der Adler Mannheim parierte 42 Schüsse. cr/dpa