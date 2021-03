Flensburg. Die Freude über den Derby-Sieg gegen den alten Rivalen THW Kiel war groß. Dennoch wollte Trainer Maik Machulla von der SG Flensburg-Handewitt nach dem 31:28 nicht von einer eventuellen Vorentscheidung im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft sprechen. „Das ist schön, aber es ist noch lange nichts entschieden. Die Bundesliga ist ein brutales Geschäft“, sagte der 44-Jährige am Samstag. Das sah auch THW-Coach Filip Jicha so: „Beide Mannschaften haben noch 19 Spiele. Da kann noch so viel passieren.“

Und die Situation an der Tabellenspitze ist ohnehin noch eng genug. Durch den Erfolg rückten die Flensburger mit 34:4 Punkten auf Platz eins, doch die Kieler sind mit 33:5 Zählern gleich dahinter. „Die Mannschaft macht das seit Monaten sensationell. Ich kann einfach nur stolz sein“, sagte Machulla auch mit Blick auf die angespannte Personaldecke. Bedient war dagegen Jicha. „Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden“, sagte der Tscheche und lobte den Gegner: „Die Flensburger haben das schlau gemacht.“

In jedem Fall kamen die Gastgeber besser mit den Personalsorgen zurecht. Nach dem Ausfall der verletzten Jacob Heinl, Lasse Möller und Franz Semper sowie der beiden dänischen Nationalspieler Mads Mensah Larsen und Simon Hald, die noch in einer Corona-Quarantäne waren, standen der SG nur zehn Feldspieler zur Verfügung. Den Kielern nutzte die auf dem Papier stärkere Aufstellung nichts, da sich das Fehlen des dänischen Weltmeister-Keepers Niklas Landin (ebenfalls in Quarantäne) zu sehr bemerkbar machte. dpa