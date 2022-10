Potsdam. Vor 2050 Zuschauern in der ausverkauften MBS Arena war Karl Wallinius (6) in der vor allem nach der Pause zunehmend einseitigen Begegnung der erfolgreichste Werfer der favorisierten Schleswig-Holsteiner. Fünf weitere Akteure trafen je viermal für die Gäste. Auf Seiten der wackeren Gastgeber, die eine Halbzeit gut dagegenhielten, trafen Max Christoph Beneke (6) und Karl Roosna (5) am besten.

