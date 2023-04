Tennisspielerin Maria im Finale von Bogotá

Bogotá. Das Match war wegen Regens für lange Zeit unterbrochen. Im Finale trifft die an Nummer zwei gesetzte Maria auf die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Peyton Stearns aus den USA und der Russin Kamilla Rachimowa.

Wimbledon-Halbfinalistin Maria ist die einzige deutsche Starterin beim mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt. In der kommenden Woche tritt Maria mit den deutschen Tennis-Damen von Teamchef Rainer Schüttler im Billie-Jean-King-Cup gegen Brasilien an. Die Begegnung wird am 14. und 15. April in Stuttgart ausgetragen.