Tebbel freut sich über Hymne

Mannheim. René Tebbel gewann beim 58. Maimarkt-Reitturnier den Preis der Stadt Mannheim. Der 53-Jährige aus Emsbüren, der seit 2015 für die Ukraine reitet, war im Parcours auf dem 13-jährigen Hengst Tulum in 61,01 sec der Schnellste und verwies Mario Stevens (Molbergen) mit Carrie (62,66), den Schweden Mathias Norheden Johansen (63,20) mit Camelo sowie den Championatssieger David Will (Dagobertshausen) mit Coretta auf die Plätze. „Ich war hier 1986 deutscher Meister, aber bei den Maimarkt-Turnieren nie ganz vorne. Ich wollte unbedingt einmal die ukrainische Nationalhymne hören“, sagte Tebbel, der sich bei seinem Sieg auf die Schnelligkeit seines Tulum verlassen konnte.

Ein schwerer Sturz trübte allerdings Stimmung im MVV-Stadion. Maserati, der zehnjährige Wallach der Südbadenerin Pia Reich, sprang zu früh vor dem Hindernis ab und rauschte mitten in die Stangen hinein. Das Pferd blieb zunächst geschockt liegen, sprang dann auf und wurde in den Notfall-Transporter gebracht. Die Reiterin blieb unverletzt. „Wir sind auf so etwas vorbereitet und haben sofort eingegriffen. Wir haben dem Pferd eine Spritze gegen die Schmerzen gegeben und es im Transporter geröngt“, erläuterte Tierarzt Kuno-Alexander von Plocki. „Wir diagnostizierten einen Trümmerbruch des rechten Ellbogens, der nicht behandelbar ist. Nach Absprache mit dem Besitzer haben wir das Pferd auch im Beisein der Reiterin von seinem Leiden erlöst und es eingeschläfert.“

Schwerer Sturz trübt Stimmung

Als „Ungück, wie es leider immer passieren kann und „schicksalhaftes Ereignis“ bezeichnete Joachim Geilfuß, der Vorsitzende der Richter-Jury den Vorfall. „Das ist ein sehr trauriges Ereignis, aber man kann niemandem einen Vorwurf machen. Wir haben im Vorfeld alles geprüft und alle Eventualitäten abgedeckt. Fünf Tierärzte sind ständig im Einsatz, alles war perfekt organisiert. Und doch ist es passiert.“

Einen Grund zu Freude gab es dennoch. Denn Lokalmatadorin Hannah Schleef (RV Mannheim) gewann den zweiten Teil des U-25 Springpokals der Stiftung Deutscher Spitzensport. Auf ihrem 11-jährigen Wallach Perry übernahm sie nach einer Nullfehlerrunde in 67,42 Sekunden als zwölfte Starterin die Führung und gab sie nicht mehr her. „

Perry hat in diesem Jahr zwar noch nicht so viel gemacht, wir haben ihn auch erst kurzfristig mitgenommen. Aber wie er sich präsentiert hat, sagt alles über das Pferd“, schwärmte die 24-Jährige, die als Bereiterin im Stall Deurer in Bretten arbeitet. „Er ist unkompliziert und einfach ein bester Freund.“ Wegen Perrys Grundschnelligkeit und seinem geringen Aufwand bei den Sprüngen war sie nach ihrem fehlerlosen Ritt überzeugt, zumindest platziert zu sein. „Dass es für ganz vorne reichte, ist umso schöner.“