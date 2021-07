Team Tokio: Das sind unsere Olympia-Starterinnen und -Starter aus der Metropolregion Rhein-Neckar

Tokio/Rhein-Neckar. 35 Sportlerinnen und Sportler aus der Metropolregion Rhein-Neckar starten für die Deutsche Olympiamannschaft in Japan. Damit ist das Team Tokio größer als alle Olympiateams der Region zuvor. Die Sommerspiele beginnen mit der Eröffnungsfeier am Freitag, 23. Juli. Vorab zeigen wir Ihnen unsere Olympia-Starterinnen und -Starter aus der Region mit kurzen Steckbriefen - und wann genau es für uns Zuschauerinnen und Zuschauer heißt: Daumen drücken!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leichtathletik:

Malaika Mihambo zählt nach ihrem Weltmeistertitel im Weitsprung zum Favoritenkreis auf die Goldmedaille in Tokio.

Malaika Mihambo, Leichtathletik, Weitsprung, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Weitsprung

Weitsprung Verein: TSV Oftersheim/LG Kurpfalz

TSV Oftersheim/LG Kurpfalz Stützpunkt/Trainingsstätte: BSP Mannheim bzw. TSV Oftersheim

BSP Mannheim bzw. TSV Oftersheim Daumen drücken am: Die Wettkämpfe im Weitsprung finden von 1. August bis 3. August statt

Nadine Gonska

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nadine Gonska, Leichtathletik, 400m, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 400 Meter

400 Meter Verein: MTG Mannheim

MTG Mannheim Stützpunkt/Trainingsstätte: Mannheim

Mannheim Daumen drücken am: 30. Juli bis 5. August

Ricarda Lobe

Ricarda Lobe, Leichtathletik, 100m Hürden, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 100 Meter Hürden

100 Meter Hürden Verein: MTG Mannheim

MTG Mannheim Stützpunkt/Trainingsstätte: OSP Rhein-Neckar, Leichtathletikstützpunkt Mannheim

OSP Rhein-Neckar, Leichtathletikstützpunkt Mannheim Daumen drücken am: 31. Juli

Lisa Nippgen

Lisa Nippgen, Leichtathletik, 100m Sprint, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 100 Meter Sprint

100 Meter Sprint Verein: MTG Mannheim

MTG Mannheim Stützpunkt/Trainingsstätte: Mannheim

Mannheim Daumen drücken am: 5. August

Samantha Borutta

Samantha Borutta, Leichtathletik, Hammerwurf, Team Tokio. © picture alliance/dpa

Disziplin: Hammerwurf

Hammerwurf Verein: TSV Bayer 04 Leverkusen

TSV Bayer 04 Leverkusen Stützpunkt/Trainingsstätte: OSP Heidelberg, Mutterstadt und Leverkusen

OSP Heidelberg, Mutterstadt und Leverkusen Daumen drücken am: 1. August

Lisa Ryzih (Lisa Ryzih hat ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio am 19. Juli aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Lisa Ryzih, Leichtathletik, Stabhochsprung, Team Tokio. (Lisa Ryzih hat ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio am 19. Juli aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.) © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Stabhochsprung

Stabhochsprung Verein: ABC Ludwigshafen

ABC Ludwigshafen Stützpunkt/Trainingsstätte: Olympiastützpunkt in Ludwigshafen

Olympiastützpunkt in Ludwigshafen Daumen drücken am: 5. August

Jessica-Bianca Wessolly

Jessica-Bianca Wessolly, Leichtathletik, 100m Sprint, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 100 Meter Sprint

100 Meter Sprint Verein: MTG Mannheim

MTG Mannheim Stützpunkt/Trainingsstätte: Mannheim/ OSP Rhein-Neckar

Mannheim/ OSP Rhein-Neckar Daumen drücken am: 2. August

Hannah Mergenthaler

Hannah Mergenthaler, Leichtathletik, Sprint 100-400m, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Sprint 100-400 Meter

Sprint 100-400 Meter Verein: MTG Mannheim

MTG Mannheim Stützpunkt/Trainingsstätte: OSP Rhein-Neckar / Leichtathletikhalle Mannheim Stützpunkt der MTG

OSP Rhein-Neckar / Leichtathletikhalle Mannheim Stützpunkt der MTG Daumen drücken am: 30. Juli bis 5. August

Oleg Zernikel

Oleg Zernikel, Leichtathletik, Stabhochsprung, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Stabhochsprung

Stabhochsprung Verein: ASV Landau

ASV Landau Stützpunkt/Trainingsstätte: OSP Rheinland-Pfalz Saarland / Landau und Zweibrücken

OSP Rheinland-Pfalz Saarland / Landau und Zweibrücken Daumen drücken am: 31. Juli

Gewichtheben:

Sabine Kusterer erreichte in Rio de Janeiro einen Top Ten Platz.

Sabine Kusterer, Gewichtheben, Gewichtsklasse -58kg, Team Tokio. © picture alliance/dpa

Disziplin: Gewichtsklasse -58 Kilogramm

Gewichtsklasse -58 Kilogramm Verein: KSV Durlach

KSV Durlach Stützpunkt/Trainingsstätte: OSP Heidelberg / BLZ Leimen

OSP Heidelberg / BLZ Leimen Daumen drücken am: 27. Juli

Lisa Marie Schweizer

Lisa Marie Schweizer, Gewichtheben, Mittelgewicht, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Mittelgewicht

Mittelgewicht Verein: AV 03 Speyer

AV 03 Speyer Trainingsstätte: OSP / Bundesverband Deutscher Gewichtheber in Leimen

OSP / Bundesverband Deutscher Gewichtheber in Leimen Daumen drücken am: 27. Juli

Simon Brandhuber

Simon Brandhuber, Gewichtheben, Fliegengewicht, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Fliegengewicht

Fliegengewicht Verein: AV 03 Speyer

AV 03 Speyer Stützpunkt: OSP Leimen

OSP Leimen Daumen drücken am: 25. Juli

Nico Müller

Nico Müller, Gewichtheben, Halbschwergewicht, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Halbschwergewicht

Halbschwergewicht Verein: SV Germania Obrigheim

SV Germania Obrigheim Stützpunkt/Trainingsstätte: OSP Leimen

OSP Leimen Daumen drücken am: 31. Juli

Schwimmen:

Annika Bruhn bestreitet in Tokio ihre dritten Olympischen Spiele.

Annika Bruhn, Schwimmen, 100-400m Freistil, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 100-400 Meter Freistil

100-400 Meter Freistil Verein: Neckarsulmer Sportunion

Neckarsulmer Sportunion Stützpunkt/Trainingsstätte: Neckarsulm

Neckarsulm Daumen drücken am: 24. bis 29. Juli

Celine Rieder

Celine Rieder, Schwimmen, Freistil, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Freistil

Freistil Verein: Neckarsulmer Sport-Union

Neckarsulmer Sport-Union Stützpunkt/Trainingsstätte: Neckarsulm

Neckarsulm Daumen drücken am: 26. Juli

Philip Heintz

Philip Heintz, Schwimmen, 200m Lagen, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 200 Meter Lagen

200 Meter Lagen Verein: SV Nikar Heidelberg

SV Nikar Heidelberg Daumen drücken am: 28. Juli

Henning Mühlleitner

Henning Mühlleitner, Schwimmen, 100-400m Freistil, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: 100-400 Meter Freistil

100-400 Meter Freistil Verein: Neckarsulmer Sport-Union

Neckarsulmer Sport-Union Stützpunkt/Trainingsstätte: Neckarsulm AquaToll

Neckarsulm AquaToll Daumen drücken am: 24. bis 27. Juli

Fabian Schwingenschlögl

Fabian Schwingenschlögl, Schwimmen, Brust, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Brust

Brust Verein: Neckarsulmer Sportunion

Neckarsulmer Sportunion Stützpunkt/Trainingsstätte: Neckarsulm

Neckarsulm Daumen drücken am: 24. bis 30. Juli

Kanu:

Sophie Koch schaffte 2018 den Durchbruch in der A-Nationalmannschaft.

Sophie Koch, Kanu, Canadier, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Canadier

Canadier Verein: Rheinbrüder Karlsruhe

Rheinbrüder Karlsruhe Stützpunkt/Trainingsstätte: BSP Karlsruhe

BSP Karlsruhe Daumen drücken am: 4. bis 6. August

Sarah Brüssler

Sarah Brüssler, Kanu, Kajak, Team Tokio. © GES/TeamTokio

Disziplin: Kajak

Kajak Verein: Rheinbrüder Karlsruhe

Rheinbrüder Karlsruhe Stützpunkt/Trainingsstätte: BLZ Karlsruhe

BLZ Karlsruhe Daumen drücken am: 2. August

Saeid Fazloula

Saeid Fazloula, Kanu, Kajak, Team Tokio. © GES/TeamTokio

Disziplin: Kajak

Kajak Verein: Rheinbrüder Karlsruhe

Rheinbrüder Karlsruhe Stützpunkt/Trainingsstätte: BLZ Karlsruhe

BLZ Karlsruhe Daumen drücken am: 2. August

Max Lemke

Max Lemke, Kanu, Kajak, Team Tokio © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Kajak

Kajak Verein: KC Potsdam

KC Potsdam Stützpunkt/Trainingsstätte: KC Potsdam / Leistungszentrum Mannheim-Sandhofen

KC Potsdam / Leistungszentrum Mannheim-Sandhofen Daumen drücken am: 6. August

Golf:

Hurly Long wird als erster Golfspieler der Kurpfalz zu Olympischen Spielen entsendet.

Hurly Long, Golf, Einzel, Team Tokio © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Einzel

Einzel Verein: Golfclub Mannheim-Viernheim

Golfclub Mannheim-Viernheim Daumen drücken am: 29. Juli bis 1. August

Tischtennis:

Petrissa Solja strebt bei ihren zweiten Spiele weiteren Medaillenglanz an.

Petrissa Solja, Tischtennis, Einzel, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Einzel

Einzel Verein: TSV Langstadt

TSV Langstadt Stützpunkt/Trainingsstätte: DTTZ Düsseldorf, KITT Grünwettersbach, TSV Langstadt

DTTZ Düsseldorf, KITT Grünwettersbach, TSV Langstadt Daumen drücken am: 24. Juli bis 1. August

Ringen:

Eduard Popp hat bereits in Rio Olympia-Luft geschnuppert.

Eduard Popp, Ringen, Griechisch-Römisch, Team Tokio © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Griechisch-Römisch

Griechisch-Römisch Verein: VFL Neckargartach

VFL Neckargartach Stützpunkt/Trainingsstätte: Olympiastütztpunkt Heidelberg

Olympiastütztpunkt Heidelberg Daumen drücken am: 1. August

Denis Kudla

Denis Kudla, Ringen, Griechisch-Römisch, Team Tokio © Alex Grüber/TeamTokio

Disziplin: Griechisch-Römisch

Griechisch-Römisch Verein: SV Alemannia Nackenheim

Fußball:

David Raum gewann in diesem Jahr mit der deutschen U21- Nationalmannschaft die Europameisterschaft.

David Raum, Fußball, Linksaußen, Team Tokio. © picture alliance/dpa

Position: Linksaußen

Linksaußen Verein: TSG 1899 Hoffenheim

TSG 1899 Hoffenheim Daumen drücken am: 22. bis 28. Juli

Handball:

Uwe Gensheimer führte die Nationalmannschaft in Rio als Kapitän auf den Platz.

Uwe Gensheimer, Handball, Linksaußen, Team Tokio. © Sascha Klahn/TeamTokio

Position: Linksaußen

Linksaußen Verein: Rhein-Neckar Löwen

Rhein-Neckar Löwen Daumen drücken am: 26. Juli bis 1. August

Juri Knorr

Juri Knorr, Handball, Rückraumspieler, Team Tokio. © Sascha Klahn/TeamTokio

Position: Rückraumspieler

Rückraumspieler Verein: Rhein-Neckar Löwen

Rhein-Neckar Löwen Daumen drücken am: 26. Juli bis 1. August

Jannik Kohlbacher

Jannik Kohlbacher, Handball, Kreisläufer, Team Tokio. © Sascha Klahn/TeamTokio

Position: Kreisläufer

Kreisläufer Verein: Rhein-Neckar Löwen

Rhein-Neckar Löwen Daumen drücken am: 26. Juli bis 1. August

Hockey:

Sonja Zimmermann gewann 2019 den Vize-Europameistertitel.

Sonja Zimmermann, Hockey, Innenverteidigung, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Position: Innenverteidigung

Innenverteidigung Verein: Mannheimer Hockeyclub

Mannheimer Hockeyclub Daumen drücken am: 25. bis 31. Juli

Paul-Philipp Kaufmann

Paul-Philipp Kaufmann, Hockey, Mittelfeld, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Position: Mittelfeld

Mittelfeld Verein: TSV Mannheim

TSV Mannheim Stützpunkt: OSP Rhein-Neckar

OSP Rhein-Neckar Daumen drücken am: 24. bis 30. Juli

Linus Müller

Linus Müller, Hockey, Abwehr, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Position: Abwehr

Abwehr Verein: Mannheimer HC

Mannheimer HC Stützpunkt/Trainingsstätte: Mannheimer HC, OSP Heidelberg

Mannheimer HC, OSP Heidelberg Daumen drücken am: 24. bis 30. Juli

Justus Weigand

Justus Weigand, Hockey, Sturm, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio

Position: Sturm

Sturm Verein: Mannheimer HC

Mannheimer HC Stützpunkt/Trainingsstätte: Mannheimer HC / OSP

Mannheimer HC / OSP Daumen drücken am: 24. bis 30. Juli

Alexander Stadler

Alexander Stadler, Hockey, Torhüter, Team Tokio. © Alex Grüber/TeamTokio