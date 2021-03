Taub, blind und stumm

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Das Finale der Skispringer in Planica war ein unwürdiger Saisonabschluss. Diese Kritik bezieht sich ausdrücklich nicht auf das deutsche Team, das noch einmal gezeigt hat, was in ihm steckt. Die Entscheidungen – oder besser gesagt das zu lange Aussitzen – der Jury demonstrierten einmal mehr, dass es die Funktionäre immer noch nicht verstanden haben.

Was muss denn noch alles passieren, um endlich zu begreifen, dass das Durchprügeln eines Wettbewerbs schäbig ist, dass die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern für nichts auf der Welt aufs Spiel gesetzt werden darf! Die schrecklichen Bilder des Horrorsturzes von Daniel André Tande waren gerade einmal zwei Tage alt, als die Jury immer noch zögerte, am Samstag das Teamspringen zu verschieben.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Das Skispringen ist nicht zu 100 Prozent kontrollierbar, es gibt zu viele äußere Einflüsse. Umso wichtiger ist es, bei Dingen Vorsicht walten zu lassen, die in der eigenen Hand liegen. Die Jury handelte aber wie die drei Äffchen und wollte die aufkommende Gefahr nicht wahrhaben. Sie darf die Entscheidung jedoch nicht auf Trainer wie Stefan Horngacher abwälzen, der seine Schützlinge schon vor dem Abbruch vom Balken beordert hatte.