Tacheles zum Abschied

Über die Dauerkrise beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist schon so viel gesagt worden, dass man es nicht mehr hören mag. Wenn eine Insiderin wie Bibiana Steinhaus-Webb den Finger in die Wunde legt, ist das jedoch etwas anderes. Die ehemalige Weltklasse-Schiedsrichterin, die sich selbst als „Kind des DFB“ bezeichnet, hat zum Abschied noch mal Tacheles geredet. Offenheit für neue Wege, eine klare Analyse der Probleme – all das vermisst die 42-Jährige, die in England ihren Traumjob als Direktorin der Schiedsrichter-Vereinigung antreten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und der DFB? Der hatte einer seiner profiliertesten Mitarbeiterinnen wenig zu bieten, Steinhaus-Webb durfte im Kölner Keller ihre Erfahrung als Video-Assistentin einbringen. Die gebürtige Hannoveranerin beklagt, dass ihr wegen ihres Engagements für die Frauen-Initiative „Fußball kann mehr“ Steine in den Weg gelegt worden seien. Ihr Fazit sollte als Spruchband am Eingang der Frankfurter DFB-Zentrale aufgehängt werden: „Aus Angst vor Veränderung entsteht selten etwas Gutes.“