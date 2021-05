Systemabsturz ab Minute 41

Am Ende ging gar nichts mehr: Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin mit 24:27 (16:14) verloren. Nach einer 21:18-Führung (41.) gelangen den personell arg gebeutelten Badenern in den letzten 19 Spielminuten nur noch ganz magere drei (!) Tore. Keine Frage: Im Kampf um die erneute Qualifikation für die European League war diese Niederlage ein schwerer

...