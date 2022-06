Swiatek siegt weiter - Halbfinale gegen Kassatkina

Paris. Die Tennis-Weltranglisten-Erste Iga Swiatek dominiert ihre Konkurrenz weiter nach Belieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 21 Jahre alte Polin gewann in Paris einen Tag nach ihrem Geburtstag im Viertelfinale gegen Jessica Pegula aus den USA mit 6:3, 6:2 und zog mit ihrem 33. Erfolg in Serie ins Halbfinale der French Open ein. Die Nummer eins der Welt verwandelte nach 1:29 Stunden ihren vierten Matchball.

«Ich bin immer noch jedes Mal nervös, wenn ich auf den Platz gehe», sagte Swiatek trotz ihrer beeindruckenden Erfolgsserie. Letztmals verlor die French-Open-Siegerin von 2020 Mitte Februar beim Turnier in Dubai ein Spiel. «Ich versuche, mich einfach auf mein Spiel zu konzentrieren und das ist mir heute wieder gelungen», sagte Swiatek.

Kassatkina erstmals im Halbfinale

In der Runde der letzten Vier bekommt es die Polin an diesem Donnerstag mit der Russin Darja Kassatkina zu tun. Die 25-Jährige gewann im Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Veronika Kudermetowa mit 6:4, 7:6 (7:5) und zog erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier ins Halbfinale ein. «Ich bin überglücklich», sagte die Russin: «Aber ich habe keine Zeit, mich zu freuen, weil morgen schon das nächste Match ansteht.»

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im anderen Vorschlussrunden-Duell stehen sich ebenfalls am Donnerstag die Amerikanerin Coco Gauff und Martina Trevisan aus Italien gegenüber. Als letzte Deutsche war Angelique Kerber in der dritten Runde ausgeschieden. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin will in Bad Homburg in zweieinhalb Wochen auf die Tour zurückkehren und sich dort auf Wimbledon vorbereiten.