SVS holt Mittelfeldprofi Seufert aus Fürth

Sandhausen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Mittelfeldprofi Nils Seufert von der SpVgg Greuther Fürth für den Rest der Saison unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige werde für ein halbes Jahr vom fränkischen Erstligisten an Sandhausen verliehen, teilten beide Clubs am Donnerstag mit. Zu den finanziellen Konditionen gab es keine Angaben.

Seufert kam in Fürth in der laufenden Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Im vergangenen Sommer war er von Arminia Bielefeld zum Erstliga-Aufsteiger gewechselt und hat in Fürth noch einen Vertrag bis Mitte 2024.

Seufert ist der erste Sandhäuser Neuzugang in der Winterpause - weitere könnten folgen. "Wir werden an dem einen oder anderen Rädchen drehen und auf dem Transfermarkt aktiv werden", hatte Sportchef Mikayil Kabaca jüngst via "Rhein-Neckar Zeitung" angekündigt.