Svenja Mayer hat eine Medaille ganz fest im Blick

Mannheim. In London gewannen die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen Gold, in Rio Silber – und in Tokio dürfte es, wenn es nach Svenja Mayer geht, gerne wieder Platz eins werden. „Als Sportlerin muss man sich immer den Sieg zum Ziel setzen. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Wenn es dann ernst wird, sehe ich, wie weit ich ihm gerecht werde. Aber eine Medaille soll es schon sein“, will die 30-Jährige vom Team Tokio des OSP Metropolregion Rhein-Neckar bei ihren ersten Paralympics unbedingt auf das Podest. EM- und WM-Bronze (2019 und 2018) hat die gebürtige Ambergerin schon, die 2018 in die Nationalmannschaft aufrückte. „Aber unsere Gruppe ist happig. Außer uns gehören auch Kanada und Vizeweltmeister Großbritannien zu den Favoritinnen.“ In der Gruppe B sind die USA, China und die Niederlande für Edelmetall gut.

Auftakt ist am 26. August gegen Australien. „Das Spiel nutzen wir, um ins Turnier zu finden. Wir werden sicher noch nicht aufs Ganze gehen“, blickt sie voraus. Immerhin kommen in den beiden Fünfer-Gruppen die drei besten Teams weiter. Deren Behinderungsgrad wird unter dem Aspekt „je gesünder je mehr“ in Punkten ausgedrückt. In der Spanne von 1 bis 4,5 hat Mayer 2,5 Punkte. Mehr als 14 – verteilt auf fünf Spielerinnen – dürfen nicht auf einmal aufs Feld. Insofern ist die Zusammenstellung der Quintette auch weitgehend festgelegt. „Ähnlich wie bei den Sturmreihen im Eishockey“, verdeutlicht Mayer.

Svenja Mayer ist Aufbauspielerin der Nationalmannschaft. © Team Tokio

Doch noch wissen die deutschen Frauen nicht so genau, wie fit sie sind. Wegen Corona und vieler Absagen fand die Bundesliga, in der Männer und Frauen gemeinsam spielen, nur rudimentär statt. Die Vorbereitung auf die Paralympics begann erst im April mit einem Trainingslager auf Lanzarote. „Wir hatten danach zwei Test-Turniere, aber nur einmal gewonnen. Bis zum Start in Tokio müssen wir uns noch steigern, berichtet die Aufbauspielerin mit der Trikotnummer 13. An Mayer soll das nicht scheitern. Auch wenn Basketball früher nie zu ihren sportlichen Leidenschaften gehörte. Ihr Herz schlug schon immer für das Dressurreiten. Bis zu einem schweren Fahrradunfall 2011, bei dem sie von einem LKW überrollt wurde und im Rollstuhl landete, ritt sie selbst auf eigenen Pferden. Auf deren Rücken wollte sie nach der Reha auch wieder zurück. „Doch beim Unfall wurde mein Becken zertrümmert. Ich hab’s versucht, aber ich konnte nicht mehr lange im Sattel sitzen.“ Schon während der Reha in der BG-Unfallklinik in Murnau war sie mit Rollstuhlbasketball in Berührung gekommen: „Aber ich hasste es.“ Erst als sie akzeptierte, dass das Reiten keine Option mehr war, beschäftigte sie sich ab 2015 wieder mit dem Ballspiel – und machte schnell Fortschritte. „Ich kann gut schnell fahren, aber das Ball-Handling mag ich weniger“, erläutert sie. Gleichwohl beherrscht die gelernte Friseurin, bei der die Teamkolleginnen wegen des Haar-Looks gerne Schlange stehen, auch Dreierwürfe.

Durch ihren Freund André Hopp („Er ist nicht verwandt mit den Hopps“), der als „Fußgänger“ bei der Heidelberger Gruppe Rolling Chocolate Rollstuhlbasketball spielte, kam sie 2015 in die Metropolregion und entwickelte sich innerhalb von zwei Jahren dank ihres Willens, ihres Ehrgeizes und ihrer Hilfsbereitschaft zur Stammspielerin beim Erstligisten River Rhinos in Wiesbaden. Dort spielt sie nun gemeinsam mit ihrem Lebenspartner.

Auch wenn das Paar Anfang 2020 wegen der vielen Trainingsfahrten von Brühl nach Wiesbaden zog, bleibt Maier der Kurpfalz eng verbunden. Unter anderem als Mobilitäts-Lotsin an der BG-Unfallklinik Ludwigshafen. Mit ihrer an Kristina Vogel erinnernden Frohnatur und optimistischen Ausstrahlung ist Maier genau die richtige, um Menschen zu helfen, die plötzlich im Rollstuhl sitzen.

„Ich selbst habe das damals sofort akzeptiert und brauchte auch keine psychologische Beratung. Ich wollte nur schnell wieder nach Hause.“ Die Schmerzen hat sie im Griff („Ich bin gut eingestellt“), aber sie bestimmen dennoch ihren Alltag. „Ich bin seit meinem Unfall Rentnerin, trainiere fünfmal pro Woche von sieben bis neun Uhr individuell in der Halle, dann folgen Krafttraining und Physiotherapie. Aber vor dem zwei- bis dreistündigen Abendtraining mit dem Team muss ich vier bis fünf Stunden liegen.“

Normalerweise ist am sechsten Tag ein Spiel, am siebten dann eine Pause zur Regeneration. Doch in Tokio wird sie jede Strapaze auf sich nehmen, um am 4. September um eine Medaille zu kämpfen. sd