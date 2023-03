SV Sandhausen will gegen Seriensieger St. Pauli ersten Sieg unter Oral

Sandhausen. Der SV Sandhausen steht im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vor einer schweren Aufgabe. Während die Kurpfälzer in den drei Spielen unter dem neuen Trainer Tomas Oral noch nicht gewinnen konnten, hat der kommende Gegner FC St. Pauli seit der Winterpause sieben Siege nacheinander gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Mannschaft hätte vom Auftreten her auch schon eines der zurückliegenden Spiele für sich entscheiden können, habe dafür aber "zu viele leichte Fehler" gemacht, erklärte Oral am Freitag. Daher würden alle im Verein danach lechzen, im Heimspiel gegen St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) "einen Dreier einzufahren". Positiv sei bisher gewesen, dass seine Profis nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden seien.

Weiterhin verzichten muss Oral auf die angeschlagenen Janik Bachmann, Raphael Framberger, Joseph Ganda und Merveille Papela. Er gehe aber davon aus, dass nach der Länderspielpause in der kommenden Woche bis auf Framberger alle Spieler wieder einsatzfähig seien.