SV Sandhausen akzeptiert Sperre nach Roter Karte gegen Kuol

Sandhausen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds hat Alou Kuol vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen in den Lizenzligen belegt. Der SVS akzeptierte diese Strafe, wie er am Dienstag bestätigte. Der Leihspieler des VfB Stuttgart hatte nach seiner Einwechslung am vergangenen Freitag bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04 seinen Gegenspieler Thomas Ouwejan gefoult und wurde daraufhin wegen rohen Spiels mit der Roten Karte des Feldes verwiesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1