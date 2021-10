Suche nach dem „Publikumsliebling“ beim SportAward

Mannheim. Die Abstimmung für den „Publikumsliebling“ beim SportAward geht in die Verlängerung. Noch bis einschließlich Sonntag, 31. Oktober, können alle Sportfans aus der Region ihr Idol in der Kategorie „Publikumsliebling“ für den SportAward Rhein-Neckar vorschlagen beziehungsweise mit ihrem Online-Voting dafür sorgen, dass die Lieblingssportlerin oder der Lieblingssportler mit der goldenen Trophäe ausgezeichnet wird. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Abstimmung werden Preise von engelhorn sports verlost.

Die Ehrung findet am Montag, 15. November, im Rahmen eines Gala-Abends im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten statt. Wer dabei sein will – alle Informationen zur Abstimmung und zum Kartenverkauf sind unter www.sportawardrheinneckar.de zu finden.