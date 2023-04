Struff erreicht zweite Runde bei Masters von Monte Carlo

Roquebrune-Cap-Martin. Struff hatte bei dem Masters-1000-Turnier über die Qualifikation das Hauptfeld erreicht und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Briten Andy Murray und Alex de Minaur aus Australien. Die Sandplatzveranstaltung ist mit 5,779 Millionen Euro dotiert. Neben Struff steht nur noch Alexander Zverev als weiterer deutscher Tennisprofi im Hauptfeld, der Olympiasieger trifft am Dienstag auf den Kasachen Alexander Bublik.

In seinem Auftaktmatch wehrte Struff beim Stand von 5:3 im zweiten Satz noch einen Breakball seines 35 Jahre alten Kontrahenten ab und sicherte sich mit dem dritten Matchball per Ass den Sieg. In der Weltrangliste war Struff vergangenes Jahr zwischenzeitlich bis auf Rang 168 abgerutscht, hat sich inzwischen aber wieder bis auf Position 100 nach oben geschoben.

