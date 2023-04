Struff erreicht Achtelfinale in Monte Carlo

Roquebrune-Cap-Martin. Der 32 Jahre alte Warsteiner setzte sich am Mittwoch gegen den Australier Alex de Minaur in 69 Minuten mit 6:3, 6:2 durch und zeigte dabei eine starke Vorstellung.

Struff hatte bei dem Masters-1000-Turnier mit zwei Siegen in der Qualifikation das Hauptfeld erreicht und auch seinen Auftakt souverän gewonnen. Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem an Nummer vier gesetzten Norweger Casper Ruud und Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden. Neben Struff ist am Mittwoch auch Alexander Zverev als weiterer deutscher Tennisprofi in der Runde der besten 32 im Einsatz.

In der Weltrangliste war Struff vergangenes Jahr zwischenzeitlich bis auf Rang 168 abgerutscht, hat sich inzwischen aber wieder bis auf Position 100 nach oben geschoben. Er wird durch das Ergebnis von Monte Carlo weiter klettern. Das Sandplatzturnier ist mit 5,779 Millionen Euro dotiert.