Stolz überwiegt bei DEB-Frauen

Calgary. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Weltmeisterschaft in Kanada das Viertelfinale gegen die Gastgeberinnen verloren. Gegen Kanada unterlag die DEB-Auswahl am Samstag (Ortszeit) in Calgary klar mit 0:7 (0:3, 0:2, 0:2). Für das ersatzgeschwächte deutsche Team geht es nun um die Platzierungen fünf bis acht.

„Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft“, betonte Trainer Thomas Schädler. Vize-Kapitänin Anna Reich sagte: „Wir haben ein großes Herz gezeigt und alles auf dem Eis gegeben. Jede von uns hat ihr bestes Spiel gezeigt.“ Auch Julia Zorn stellte das Positive heraus: „Wir haben uns trotz des eindeutigen Ergebnisses nichts vorzuwerfen. Natürlich müssen wir daraus auch wieder die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Wir wollen in der Top-Gruppe ankommen.“ dpa