Stolz auf Platz fünf

Tokio. Elisabeth Seitz umarmte ihren Trainer und lächelte zufrieden. Nach einer sehenswerten Vorführung am Stufenbarren hat die Wahl-Stuttgarterin am Sonntag in Tokio den fünften Platz am Stufenbarren belegt. Mit 14,400 Punkten verfehlte die 27-Jährige die Bronzemedaille nur um 0,1 Punkte. „Ich fand meinen Wettkampf gut. Es war keine perfekte Übung, gerade zum Ende hin“, sagte die deutsche Rekordmeisterin. Nach überwundenen Motivationsproblemen war sie glücklich. „Es hat sich so viel getan vom letzten Jahr bis heute, so viel Positives, deswegen bin ich einfach nur stolz auf mich.“

Olympiasiegerin wurde Nina Derwael aus Belgien mit 15,200 Punkten vor der Russin Alija Mustafina (14,833) und Sunisa Lee aus den USA (14,500).

Als älteste Finalistin am Stufenbarren kokettierte Seitz mit ihrem Alter. Die 27-Jährige meinte, dass ihr längere Pausen gut tun, „weil ich ja von der älteren Generation bin“. Im Vergleich zu Rang vier am Stufenbarren in Rio hinter Sophie Scheder spüre sie einfach, dass sie fünf Jahre älter sei. Und dann war da auch noch das Jahr 2020 mit dem Loch, in das sie nach der Absage der Tokio-Spiele fiel: Ziel weg, Fitness weg, Motivation weg – alles ging in Traurigkeit und Enttäuschung über sich selbst auf. Die Wende kam mit dem Anbruch des verspäteten Olympia-Jahres. „Jetzt ist die alte Eli wieder da“, sagte sie. Das bewies sie bei ihren dritten Olympischen Spielen auch mit Platz neun im Mehrkampf. dpa