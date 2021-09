Steinhaus „pfeift“ den SportAward

Schwetzingen. Sie war die erste Schiedsrichterin im Deutschen Männer-Profifußball und leitete als erste Frau ein Frauen-Finale bei der WM und den Olympischen Spielen. Nun betritt Bibiana Steinhaus-Webb (Bild) neues Terrain. Am 15. November wird sie als Laudatorin auf der Bühne des Mozartsaals im Mannheimer Rosengarten stehen, um den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie „TOP Vorbild Ehrenamt“ zu verleihen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daneben präsentierte die Sportregion Rhein-Neckar am Donnerstag in Schwetzingen den ehemaligen Profiboxer Axel Schulz sowie den früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Günther Oettinger als Laudatoren für die Verleihung. Schauspieler Samuel Koch, Schwimm-Ikone Franziska van Almsick und Kult-Manager Reiner Calmund standen bereits fest.

Würdiger Rahmen

© picture alliance/dpa

„Den diesjährigen SportAward Rhein-Neckar widmen wir in erster Linie den vielen Sportvereinen und Ehrenamtlichen, die für ihr beispielhaftes Corona-Engagement ausgezeichnet werden“, betonte Eckart Würzner, Vorstandsvorsitzender des Vereins Sportregion Rhein-Neckar. So bietet der SportAward Rhein-Neckar am 15. November den würdigen Rahmen für die offizielle Welcome-Back-Party des Teams Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar.

Über den Publikumsliebling entscheidet eine Online-Abstimmung, die für alle offen ist. Mittlerweile haben die Sportfans der Region mehr als 25 Vorschläge eingereicht. Abstimmen kann man ab diesem Freitag unter www.sportawardrheinneckar.de. Auf dieser Internetseite läuft auch der Vorverkauf für den Gala-Abend am 15. November. Eintrittskarten gibt es ab 69 Euro. red (Bild: dpa)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2