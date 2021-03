  Stefan Loibl macht Adler Mannheim noch flexibler

Die Zahlen, die die Adler Mannheim aufweisen, sind beeindruckend. Sie haben 17 ihrer 20 Saisonspiele gewonnen, bei einem Schnitt von 2,4 Punkten pro Partie. Nur zweimal ist die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der bisherigen Spielzeit komplett leer ausgegangen - beim 1:3 gegen Schwenningen und dem 1:2 bei den Straubing Tigers, bei denen die Adler am Samstag (17.30 Uhr) den achten Erfolg in Serie anpeilen.

AdUnit urban-intext1

Nicht nur aufgrund dieser Tatsache warnt Gross davor, den Tabellensechsten der Südgruppe in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Coach hat bei den Niederbayern in den vergangenen Wochen einen klaren Aufwärtstrend ausgemacht: „Sie spielen jetzt ganz anders als zu Saisonbeginn, haben sich gefestigt.“

Stefan Loibl kann am Samstag gegen seinen Ex-Club spielen. © Sörli Binder

Zuletzt bekamen das in einem direkten Duell um einen Play-off-Platz die Augsburger Panther zu spüren. Bis neun Minuten vor Schluss verteidigten die Gäste am Mittwochabend am Pulverturm eine knappe 1:0-Führung, ehe die Tigers noch zweimal zuschlugen und den Rückstand in einen 2:1-Sieg drehten. „Ich habe mir dieses Spiel angeschaut. Die Tigers haben so lange Druck gemacht, bis sie das Siegtor geschossen hatten“, betonte Gross. „Straubing wird mit vier Reihen hart aus der Kabine kommen. Es geht nur über gewonnene Zweikämpfe, wenn man diese Mannschaft schlagen will.“

Mehr zum Thema Eishockey Siebter Sieg in Folge: Adler Mannheim schlagen Nürnberg Ice Tigers Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler-Verteidiger Akdag steht im Rampenlicht Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler sind sich mit Fleißarbeiter Krämmer einig Mehr erfahren

Cody Lampl braucht Geduld

AdUnit urban-intext2

Ein Mann kann mithelfen, die Tabellenführung zu zementieren, der zuletzt wegen einer Oberkörperverletzung gefehlt hatte: Stefan Loibl. Der Mittelstürmer steht den Adlern im Duell mit seinem Ex-Club wieder zur Verfügung. „Stefan kommt zurück“, betonte Gross. Damit müssen die Mannheimer nur noch auf die Verteidiger Cody Lampl und Joonas Lehtivuori sowie die Stürmer Brendan Shinnimin, Andrew Desjardins und Sean Collins verzichten.

Während Neuzugang Collins im günstigsten Fall bereits am Montag (20.30 Uhr) im Topspiel gegen den EHC Red Bull München sein Debüt im Adler-Trikot geben könnte - zwei negative Coronatests sind dafür die Voraussetzung -, ist ein Comeback von Lampl weiter völlig ungewiss. Der 34-jährige Deutsch-Amerikaner fällt wegen einer Schambeinentzündung seit Dezember aus. „Es ist sehr schwer, bei einer solchen Verletzung genau zu prognostizieren, wann ein Spieler wieder gesund ist. Das kann im besten Fall sechs Wochen dauern, allerdings auch drei Monate“, sagte Gross: „Es geht Cody inzwischen besser, aber noch nicht gut genug, um aufs Eis zu gehen.“

AdUnit urban-intext3

Etwas weiter in seinem Reha-Prozess ist Andrew Desjardins. Nach seiner Hüft-Operation im Dezember waren die Mannheimer zunächst davon ausgegangen, die komplette Saison auf den Führungsspieler verzichten zu müssen. Inzwischen haben die Adler den Kanadier nicht nur bei der Liga lizenziert, der 34-Jährige steht sogar schon wieder auf dem Eis. Marcel Goc, der Skills und Development Coach des Clubs, arbeitet derzeit mit seinem Schützling hart am Comeback.