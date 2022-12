Staffeln überzeugen

Kontiolahti. Mit zwei zweiten Plätzen in den Staffeln haben die deutschen Biathleten beim Weltcup im finnischen Kontiolahti einen so nicht zu erwartenden Saisonstart hingelegt. „Dieses Ergebnis war unheimlich wichtig. Es zeigt, dass wir es können“, sagte Schlussläufer Roman Rees. Nach Platz drei von David Zobel im Auftakteinzel hat das Team weitere Achtungszeichen gesetzt. Beide Teams waren mit ihren Besetzungen so bisher noch nicht angetreten. Doch Debütant Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Rees überzeugten ebenso wie anschließend Anna Weidel, Debütantin Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Herrmann-Wick.

Bei einem Rückstand von 43,9 Sekunden nach 4x7,5 Kilometern auf die siegreichen Norweger war der Sieg für die Männer-Staffel zwar nicht drin. Schlussläufer Rees hielt aber mit Quentin Fillon Maillet den Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison in Schach und verwies Frankreich auf Rang drei. Bei den Frauen hatten die Schwedinnen nach den 4x6 Kilometern bereits 28,1 Sekunden Vorsprung auf das DSV-Team. Die Entscheidung um Platz zwei zwischen Deutschland und Norwegen fiel beim letzten Stehendschießen. Schlussläuferin Hermann-Wick musste zweimal nachladen, Ingrid Landmark Tandrevold nur einmal. Doch die Deutsche hatte die besseren Kraftreserven und zog an ihrer Konkurrentin wieder vorbei. dpa