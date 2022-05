Stadtderby um den Scudetto

Mailand. Mit Derbys kennt sich Simone Inzaghi bestens aus. Kein Wunder also, dass der Trainer von Inter Mailand den Griff in die Psychotrickkiste nicht scheut. „Ich habe schon einmal eine Meisterschaft am letzten Spieltag gewonnen“, sagte der 46-Jährige nach dem 3:1-Sieg in Cagliari am Sonntagabend. Als Spieler von Lazio Rom holte Inzaghi im Mai 2000 den Scudetto auf den letzten Metern – weil Juventus Turin mit Bruder Filippo im Regen von Perugia 0:1 verlor.

Der türkische Nationalspieler Hakan Calhanoglu (r.) ist aus Mannheim.

Auch für seinen möglichen ersten Meistertitel als Trainer ist Simone Inzaghi auf einen Ausrutscher der Konkurrenz am letzten Spieltag der Serie A angewiesen. Diesmal liegt Stadtrivale AC zwei Punkte vor Titelverteidiger Inter. Weil der direkte Vergleich an Milan geht, reicht den Rossoneri am Sonntag (18 Uhr) ein Remis bei Sassuolo zum ersten Scudetto seit 2011. Inter empfängt zeitgleich Sampdoria.

Das Mailänder Fernduell hält Italien seit Wochen in Atem. Das 0:3 gegen Inter im Halbfinalrückspiel der Coppa Italia Mitte April brachte die junge AC-Mannschaft nicht vom Weg ab. In der Liga stehen Rafael Leao und Co. bei fünf Siegen in Serie. Mit Verona (3:1) und Atalanta (2:0) schlugen die Rot-Schwarzen zuletzt zwei Angstgegner. Sassuolo gilt ebenfalls als heißes Pflaster: Das Hinspiel ging mit 1:3 verloren. Inter kam ein 1:2 in Bologna Ende April teuer zu stehen.

Inter mit Calhanoglu

Der Showdown um das Meisterwappen ist der vorläufige Schlussakt einer Rivalität, die vor der Saison neu entbrannte. Mit dem Mannheimer Hakan Calhanoglu hatte Inter dem AC den Spielgestalter ablösefrei weggeschnappt – ein harter Schlag für Milan, das bereits Torwart Gianluigi Donnarumma ohne Erlös an PSG verlor. Mit sieben Treffern und zwölf Vorlagen ist der 28-jährige Calhanoglu auch bei den Schwarz-Blauen Leistungsträger. Im Pokalfinale (4:2 nach Verlängerung gegen Juventus) verwandelte der einstige Waldhof-Junior vor kurzem einen Elfmeter. Auch im Hinspiel gegen den AC (1:1) trat der Kurpfälzer vom Punkt. Mit seinem Torjubel brachte er die Milanisti endgültig gegen sich auf.

Doch auch Milan setzt auf die „Ex“-Karte. Die im Winter 2019/20 belächelte Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic hat sich als Mentalitätstrumpf entpuppt – auch wenn der verletzungsgeplagte 40-Jährige meist nur noch von der Bank kommt. Apropos Bank: Dort sitzt mit Stefano Pioli ein früherer Inter-Trainer und bekennender Inter-Fan. Was bei seiner Vorstellung im Herbst 2019 für Proteste sorgte, ist nach zahllosen Padre-Pioli-Huldigungen längst vergeben und vergessen.

In den sozialen Netzwerken gehen die Psychotricks übrigens weiter. Seit Wochen gratulieren sich Inter- und Milan-Fans gegenseitig zum Scudetto. „Gufare“ (nach „Gufo“, Eule) nennt sich dieses Phänomen, das sich charmant liest – dem Gegenüber aber Unglück bringen soll.