SportAward sucht Vorbilder

Mannheim. Die Corona-Pandemie hat dem organisierten Sport in der Metropolregion Rhein-Neckar viel abverlangt. Trotz laufender Kosten verzeichnen Sportvereine einen signifikanten Verlust von Mitgliedern, Ehrenamtlichen und überlebensnotwendigen Fördergeldern von Sponsoren. Dennoch haben die Sportvereine in der Metropolregion in der Pandemie Außerordentliches geleistet. Erfolgreich wurden Hygienekonzepte entwickelt, das Sportangebot digitalisiert und sie zeigten ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement. Dieses beispielhafte Wirken von Sportvereinen und Ehrenamtlichen soll im Rahmen des SportAwards Rhein-Neckar am 15. November im Mannheimer Rosengarten in beiden Award-Kategorien „Top Vorbild - Verein“ und „Top Vorbild - Ehrenamt“ ausgezeichnet werden.

Dafür sucht die Sportregion Rhein-Neckar Clubs und Persönlichkeiten im Ehrenamt, die in der Corona-Zeit durch ihre innovativen und kreativen Ideen sowie ihr bürgerschaftliches Engagement das Leben im Sport und rund um den Verein bereichert haben. Per aussagekräftiger Online-Bewerbung und optionalem 60-sekündigen Bewerbungsvideo können sich alle Sportvereine aus der Metropolregion bewerben. Ehrenamtliche können von ihrem Verein oder Sportkreis vorgeschlagen werden oder sich selbstständig bewerben. Bewerbungsschluss ist der 10. September. zg

Info: Alle Infos unter sportawardrheinneckar.de