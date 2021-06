Spiele der besonderen Art

In Tokio spricht man schon seit Jahren von „historischen Spielen.“ Ansätze hat es dafür immer wieder neue gegeben: In der Bewerbung ums Austragungsrecht hieß es, man würde das „futuristischste Olympia aller Zeiten“ veranstalten. Als Japans Hauptstadt dann im Herbst 2013 den Zuschlag hatte, versicherte man der Öffentlichkeit, das Spektakel würde die Steuerzahler nichts kosten. Und mit Beginn der Pandemie sollte „Tokyo 2020“ schließlich den Sieg der Menschheit über Sars-Cov-2 markieren.

Heute stehen all diese Behauptungen auf wackligen Füßen. Aber dass man die Spiele von Tokio in der Zukunft als „historisch“ bezeichnen wird, ist dennoch zweifellos richtig. Olympia inmitten einer Pandemie gab es noch nie. Mehr öffentliche Opposition auch nicht. Und es ist ein Novum, dass Fans aus dem Ausland explizit ausgeladen wurden.

© Privat

Dabei hoffen die Organisatoren auf andere Merkmale, mit denen „Tokyo 2020“ in die Geschichtsbücher eingehen könnte: Eine trotz allem reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Großveranstaltung, ein Stimmungsumschwung hin zu (leisem) Jubel und Freude und vor allem – sportliche Höchstleistungen in den japanischen Spielstätten.

Aber kann das bei diesen besonderen Spielen gelingen? In diversen Ländern können sich Sportler kaum angemessen vorbereiten. Lockdowns versetzen den Alltag in Stillstand, Sporthallen blieben teils lange geschlossen. Den mentalen Fokus aufs Training zu setzen, scheint für viele – auch in Japan – noch immer schwierig. Drohen also Wettkämpfe, die zwar mit Medaillen, aber ohne neue Weltrekorde enden?

In der Sportwelt ist man sich uneins. Satoshi Sasamori, Sportjournalist der Tageszeitung Sankei Shimbun, erwartet kein sportliches Höchstniveau. „Bei der angespannten Stimmung fühlen sich viele Athleten gefangen“, sagt er. „Sie können gegenüber den Organisatoren nicht ihre Bedenken äußern. Und von der Öffentlichkeit können sie jetzt unmöglich einfordern, dass sie deren Unterstützung erhalten.“ Eine große Zahl purzelnder Rekorde erwartet Sasamori auch deshalb nicht, weil Tokios Sommer heiß und schwül sind.

Andere Experten halten neue Bestleistungen aber durchaus für möglich. So zum Beispiel Daniel Memmert, Professor für Trainingswissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln. Er erklärt: „Auf der einen Seite hatten die Topathleten natürlich die Chance, sich top vorzubereiten, auch länger vorzubereiten, weniger Wettkämpfe zu machen. Das kann ein Vorteil sein.“ Andererseits könne ein Mangel an Wettkampfpraxis aber auch ein Nachteil sein. Welcher Effekt überwiegen wird, sei derzeit Spekulation.

Die Bedingungen für die Olympiavorbereitung sind vor allem in jenen Ländern schlechter, in denen die Pandemie besonders stark wütet. Und das sind meist diejenigen, die ohnehin schon ärmer sind. Es wäre also nicht überraschend, wenn Tokios Medaillenspiegel am Ende im historischen Ausmaß die reicheren Länder oben zeigt.

