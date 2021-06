Spiel voller Emotionen

Kopenhagen. Die dänischen Zuschauer spendeten den enttäuschten Spielern nach der bitteren Niederlage gegen Belgien minutenlang Applaus. Trotz eines leidenschaftlichen Auftritts mit viel Herz hat Dänemark im ersten EM-Spiel nach dem dramatischen Zusammenbruch von Topstar Christian Eriksen die zweite Niederlage bei der Fußball-Europameisterschaft kassiert und steht vor dem vorzeitigen Aus.

Dennoch hallten noch lange nach dem 1:2 (1:0) im Duell mit dem WM-Dritten, der sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifizierte, aufmunternde „Danmark, Danmark“-Rufe durch das Parken Stadion von Kopenhagen. Mit einer Ehrenrunde bedankten sich die Spieler bei den 25 000 Fans für die Gänsehaut erzeugende Unterstützung.

De Bruyne macht Unterschied

Die Dänen hatten zwar den erwartet emotionalen Abend erlebt. Aber sie fanden am Ende kein Mittel gegen den belgischen Topstar Kevin de Bruyne, dessen Einwechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel entschied. Nur zweieinhalb Wochen nach seinem Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch im Champions-League-Finale bereitete der 29-Jährige von Manchester City zunächst den Ausgleich durch den Dortmunder Thorgan Hazard (55. Minute) vor. Den Siegtreffer zum 2:1 erzielte er dann in der 71. Minute selbst.

De Bruyne raubte den Dänen nach ihrer frühen Führung durch Leipzigs Yussuf Poulsen (2.) den Sieg. „Wir haben eine super Leistung abgeliefert. Schade, dass wir nichts geholt haben“, sagte Poulsen. „Die Stimmung im Parken ist brutal. Und alles, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, hat die Atmosphäre noch brutaler gemacht. Natürlich hatten wir Christian im Kopf.“

Im Stadion, in dem Eriksen am Samstag gegen Finnland auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wiederbelebt worden war, wurden seine Teamkollegen schon beim Aufwärmen bejubelt. An den Tribünen hingen Plakate wie „Hele Danmerk er med dig, Christian“ (Ganz Dänemark ist mit dir, Christian). Nach zehn Spielminuten unterbrach Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden dann sogar die Partie, damit alle Zuschauer und Spieler noch einmal lautstark für Eriksen applaudieren konnten. dpa